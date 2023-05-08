Полезный салат без майонеза из 4 ингредиентов: из чего приготовить вкусное блюдо за 10 минут
Весна – идеальное время для перехода на более легкое и полезное питание. Лучшим вариантом для приготовления простых, быстрых салатов будут овощи и зелень. Заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а ароматными маслами, йогуртом и сметаной. Для пикантного вкуса добавьте в салат чеснок, зеленый лук, кинзу, специи, каперсы.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного весеннего салата из свежих овощей, зелени и с необычной заправкой.
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Ингредиенты:
- огурец – 1-2 шт.
- редис – 200 г
- яблоко – 1 шт.
- свежая зелень – зеленый лук, укроп, петрушка
Заправка:
- сметана – 4 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- дижонская горчица – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте огурцы и редис тонкими кольцами.
2. Мелко порежьте яблоко.
3. Зелень нашинкуйте.
4. Заправка: смешайте все ингредиенты и заправьте салат, перемешайте.
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