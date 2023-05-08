Весна – идеальное время для перехода на более легкое и полезное питание. Лучшим вариантом для приготовления простых, быстрых салатов будут овощи и зелень. Заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а ароматными маслами, йогуртом и сметаной. Для пикантного вкуса добавьте в салат чеснок, зеленый лук, кинзу, специи, каперсы.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного весеннего салата из свежих овощей, зелени и с необычной заправкой.

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Ингредиенты:

огурец – 1-2 шт.

редис – 200 г

яблоко – 1 шт.

свежая зелень – зеленый лук, укроп, петрушка

Заправка:

сметана – 4 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

дижонская горчица – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы и редис тонкими кольцами.

2. Мелко порежьте яблоко.

3. Зелень нашинкуйте.

4. Заправка: смешайте все ингредиенты и заправьте салат, перемешайте.

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