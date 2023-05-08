Полезный салат без майонеза из 4 ингредиентов: из чего приготовить вкусное блюдо за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Весна – идеальное время для перехода на более легкое и полезное питание. Лучшим вариантом для приготовления простых, быстрых салатов будут овощи и зелень. Заправлять такие салаты лучше всего не майонезом, а ароматными маслами, йогуртом и сметаной. Для пикантного вкуса добавьте в салат чеснок, зеленый лук, кинзу, специи, каперсы. 

Легкий салат из капусты

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного весеннего салата из свежих овощей, зелени и с необычной заправкой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • огурец – 1-2 шт. 
  • редис – 200 г
  • яблоко – 1 шт. 
  • свежая зелень – зеленый лук, укроп, петрушка

Заправка:

  • сметана – 4 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • дижонская горчица – 1 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы и редис тонкими кольцами.

Овощи для салата

2. Мелко порежьте яблоко.

Спелое яблоко для блюда

3. Зелень нашинкуйте.

Зелень для блюда

4. Заправка: смешайте все ингредиенты и заправьте салат, перемешайте. 

Готовый салат

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