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Полезный салат из авокадо и помидоров за 5 минут: готовится без майонеза
Авокадо и помидоры – лучшее сочетание овощей для приготовления легких и полезных салатов. Заправлять овощные салаты лучше всего оливковым маслом.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из помидоров, микс салата, авокадо.
Ингредиенты:
- микс салат – 150 г
- помидоры – 2 шт.
- авокадо – 1 шт.
- соль, перец
- масло
Способ приготовления:
1. Помидоры и авокадо нарежьте кубиками.
2. К миксу салата добавьте помидоры, авокадо, соль, перец и масло. Все аккуратно перемешайте.
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