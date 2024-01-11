Авокадо и помидоры – лучшее сочетание овощей для приготовления легких и полезных салатов. Заправлять овощные салаты лучше всего оливковым маслом.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из помидоров, микс салата, авокадо.

Видео дня

Ингредиенты:

микс салат – 150 г

помидоры – 2 шт.

авокадо – 1 шт.

соль, перец

масло

Способ приготовления:

1. Помидоры и авокадо нарежьте кубиками.

2. К миксу салата добавьте помидоры, авокадо, соль, перец и масло. Все аккуратно перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: