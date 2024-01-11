Полезный салат из авокадо и помидоров за 5 минут: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Рецепт салата

Авокадо и помидоры – лучшее сочетание овощей для приготовления легких и полезных салатов. Заправлять овощные салаты лучше всего оливковым маслом. 

Полезный салат

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из помидоров, микс салата, авокадо. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • микс салат – 150 г
  • помидоры – 2 шт. 
  • авокадо – 1 шт. 
  • соль, перец
  • масло

Способ приготовления: 

1. Помидоры и авокадо нарежьте кубиками.

Авокадо для салата

2. К миксу салата добавьте помидоры, авокадо, соль, перец и масло. Все аккуратно перемешайте. 

Готовый полезный салат

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