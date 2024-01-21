Полезен салат без майонеза, который не навредит фигуре: в нем много белка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезен салат без майонеза, который не навредит фигуре: в нем много белка

Сытный салат можно есть даже в том случае, если вы соблюдаете здоровое питание. В составе такого блюда должно быть много белков и витаминов. К тому же, от майонеза нужно отказаться.

Идея приготовления полезного белкового салата опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Заправляется сметаной.

Полезен салат без майонеза, который не навредит фигуре: в нем много белка

Ингредиенты:

  • филе куриное вареное – 200 г.
  • огурцы маринованные – 100 г.
  • лук – 1 шт.
  • яйца куриные – 3 шт.
  • сметана – 1 ст.л.
  • соль, специи – по вкусу.
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Способ приготовления:

Полезен салат без майонеза, который не навредит фигуре: в нем много белка

1. Мясо разделить на волокна.

2. Огурец порезать соломкой.

Полезен салат без майонеза, который не навредит фигуре: в нем много белка

3. Лук нарезать полукольцами.

Полезен салат без майонеза, который не навредит фигуре: в нем много белка

4. Обжарить на капле растительного масла до полупрозрачности.

5. Яйца взбить, перемешать с солью.

Полезен салат без майонеза, который не навредит фигуре: в нем много белка

6. Пожарить 2 блина, нарезать соломкой.

7. Смешать все ингредиенты, добавить любимые специи, заправить сметаной.

Полезен салат без майонеза, который не навредит фигуре: в нем много белка

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