Сытный салат можно есть даже в том случае, если вы соблюдаете здоровое питание. В составе такого блюда должно быть много белков и витаминов. К тому же, от майонеза нужно отказаться.

Идея приготовления полезного белкового салата опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Заправляется сметаной.

Ингредиенты:

филе куриное вареное – 200 г.

огурцы маринованные – 100 г.

лук – 1 шт.

яйца куриные – 3 шт.

сметана – 1 ст.л.

соль, специи – по вкусу.

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Способ приготовления:

1. Мясо разделить на волокна.

2. Огурец порезать соломкой.

3. Лук нарезать полукольцами.

4. Обжарить на капле растительного масла до полупрозрачности.

5. Яйца взбить, перемешать с солью.

6. Пожарить 2 блина, нарезать соломкой.

7. Смешать все ингредиенты, добавить любимые специи, заправить сметаной.