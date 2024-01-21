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Полезен салат без майонеза, который не навредит фигуре: в нем много белка
Сытный салат можно есть даже в том случае, если вы соблюдаете здоровое питание. В составе такого блюда должно быть много белков и витаминов. К тому же, от майонеза нужно отказаться.
Идея приготовления полезного белкового салата опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Заправляется сметаной.
Ингредиенты:
- филе куриное вареное – 200 г.
- огурцы маринованные – 100 г.
- лук – 1 шт.
- яйца куриные – 3 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- соль, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Мясо разделить на волокна.
2. Огурец порезать соломкой.
3. Лук нарезать полукольцами.
4. Обжарить на капле растительного масла до полупрозрачности.
5. Яйца взбить, перемешать с солью.
6. Пожарить 2 блина, нарезать соломкой.
7. Смешать все ингредиенты, добавить любимые специи, заправить сметаной.