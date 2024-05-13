Если вы хотите приготовить вкусной и сытное блюдо для обеда и ужина, выбирайте для этого сезонные овощи, крупы, сыр. Для более сытного варианта просто добавьте мясо, морепродукты.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и сытного салата из булгура, нута, с овощами и зеленью.

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Ингредиенты:

огурцы

400 г нута (промытого и высушенного)

1 чашка булгура

1/2 чашки нарезанного сыра Фета

1/2 чашки очищенных фисташек

1/4 чашки красного лука

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

1 столовая ложка нарезанной свежей мяты

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком огурцы, измельчите зелень.

2. Мелко нарежьте красный лук и измельчите фисташки.

3. Булгур залейте кипятком и оставьте, пока вода полностью не впитается.

4. Выложите к булгуру все ингредиенты, добавьте сыр, нут и перемешайте.

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