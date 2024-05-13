Полезный салат из минимума ингредиентов для ужина: рецепт от Дженнифер Энистон

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусной и сытное блюдо для обеда и ужина, выбирайте для этого сезонные овощи, крупы, сыр. Для более сытного варианта просто добавьте мясо, морепродукты.

Легкий и сытный салат

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и сытного салата из булгура, нута, с овощами и зеленью. 

Как из булгура приготовить вкусный салат
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Ингредиенты: 

  • огурцы 
  • 400 г нута (промытого и высушенного)
  • 1 чашка булгура
  • 1/2 чашки нарезанного сыра Фета
  • 1/2 чашки очищенных фисташек
  • 1/4 чашки красного лука
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
  • 1 столовая ложка нарезанной свежей мяты

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком огурцы, измельчите зелень. 

2. Мелко нарежьте красный лук и измельчите фисташки. 

Зелень для салата

3. Булгур залейте кипятком и оставьте, пока вода полностью не впитается. 

Булгур для салата

4. Выложите к булгуру все ингредиенты, добавьте сыр, нут и перемешайте.

Готовый салат

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