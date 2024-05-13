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Полезный салат из минимума ингредиентов для ужина: рецепт от Дженнифер Энистон
Если вы хотите приготовить вкусной и сытное блюдо для обеда и ужина, выбирайте для этого сезонные овощи, крупы, сыр. Для более сытного варианта просто добавьте мясо, морепродукты.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и сытного салата из булгура, нута, с овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- огурцы
- 400 г нута (промытого и высушенного)
- 1 чашка булгура
- 1/2 чашки нарезанного сыра Фета
- 1/2 чашки очищенных фисташек
- 1/4 чашки красного лука
- 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
- 1 столовая ложка нарезанной свежей мяты
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком огурцы, измельчите зелень.
2. Мелко нарежьте красный лук и измельчите фисташки.
3. Булгур залейте кипятком и оставьте, пока вода полностью не впитается.
4. Выложите к булгуру все ингредиенты, добавьте сыр, нут и перемешайте.
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