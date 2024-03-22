Если вы хотите очень быстро приготовить легкий и полезный салат, выбирайте для этого самые простые, но сезонные овощи. Для заправки лучше всего используйте не майонез, а горчицу, масло, сметану, йогурт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из моркови, капусты, тунца.

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Ингредиенты:

капуста фиолетовая

тунец

морковь

лук

майонез

соль

укроп

Способ приготовления:

1. Капусту мелко порежьте. Морковь нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами.

2. В миске соедините морковь, капусту, лук, нарезанный укроп и тунец.

3. Добавьте майонез, соль и перемешайте.

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