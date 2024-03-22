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Полезный салат из моркови и фиолетовой капусты для ужина: рецепт самого бюджетного блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить легкий и полезный салат, выбирайте для этого самые простые, но сезонные овощи. Для заправки лучше всего используйте не майонез, а горчицу, масло, сметану, йогурт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из моркови, капусты, тунца.
Ингредиенты:
- капуста фиолетовая
- тунец
- морковь
- лук
- майонез
- соль
- укроп
Способ приготовления:
1. Капусту мелко порежьте. Морковь нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами.
2. В миске соедините морковь, капусту, лук, нарезанный укроп и тунец.
3. Добавьте майонез, соль и перемешайте.
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