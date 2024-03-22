Полезный салат из моркови и фиолетовой капусты для ужина: рецепт самого бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный салат из моркови и фиолетовой капусты для ужина: рецепт самого бюджетного блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить легкий и полезный салат, выбирайте для этого самые простые, но сезонные овощи. Для заправки лучше всего используйте не майонез, а горчицу, масло, сметану, йогурт.

Чем заправить овощной салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из моркови, капусты, тунца.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • капуста фиолетовая
  • тунец
  • морковь
  • лук
  • майонез
  • соль
  • укроп

Способ приготовления:

1. Капусту мелко порежьте. Морковь нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами.

Овощи для салата

2. В миске соедините морковь, капусту, лук, нарезанный укроп и тунец.

Приготовления блюда

3. Добавьте майонез, соль и перемешайте.

Готовый салат

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