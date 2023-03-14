Полезный салат из моркови и яблок без майонеза за 5 минут: можно есть в пост

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Полезный салат из моркови и яблок без майонеза за 5 минут: можно есть в пост

Морковь и яблоки – это ингредиенты, которые могут стать основой для полезного и витаминного салата. Приготовив его без майонеза и выбрав вкусную заправку, его можно есть даже в пост. Такое блюдо особенно вкусно можно дополнить зеленью или орехами.

Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом полезного салата из моркови и яблок со вкусной заправкой, который вы приготовите за 5 минут.

Рецепт салата из моркови и яблок

Ингредиенты:

  • яблоко зеленое – 1 шт
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  • морковь – 2 шт
  • орехи – 50 г
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • мед – 2 ст. л.
  • сок 1\2 лимона
  • цедра 1\2 лимона
  • мята – 4-5 листочков

Способ приготовления:

1. Яблоки и морковь натереть на терке для корейской моркови.

Салат из моркови и яблок с цитрусовой заправкой

2. Измельчить орехи и слегка поджарить на сковороде. Добавить к яблокам и моркови.

3. Для заправки смешать масло, мед, сок и цедру лимона. Перемешать и заправить салат.

Полезный салат без майонеза

4. При подаче посыпать измельченной мятой.

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