Полезный салат из моркови за 5 минут: варить ничего не нужно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный салат из моркови за 5 минут: варить ничего не нужно

Морковь – не только полезный и бюджетный овощ, но еще и основа для приготовления вкусных салатов, закусок, а также выпечки. Еще без нее не обходится практически ни одно первое блюдо. 

Вкусная морковь по-корейски

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и полезного салата из свежей моркови, с твердым сыром и чесноком. Рецепт блюда был опубликован на YouTube-канале "Готуємо страви з Шефкухарем". 

Вкусный салат из моркови
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Ингредиенты:

  • сырая морковь – 250 г
  • творог с орехами – 200 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • майонез – 2-3 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Морковь и сыр натрите.

Морковь для салата

2. Чеснок пропустите через пресс. 

Приготовление салата

3. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, перемешайте. 

Готовый салат

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