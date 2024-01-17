Морковь – не только полезный и бюджетный овощ, но еще и основа для приготовления вкусных салатов, закусок, а также выпечки. Еще без нее не обходится практически ни одно первое блюдо.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного и полезного салата из свежей моркови, с твердым сыром и чесноком. Рецепт блюда был опубликован на YouTube-канале "Готуємо страви з Шефкухарем".

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Ингредиенты:

сырая морковь – 250 г

творог с орехами – 200 г

чеснок – 2 зуб.

майонез – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Морковь и сыр натрите.

2. Чеснок пропустите через пресс.

3. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, перемешайте.

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