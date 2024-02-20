Полезный салат из овощей и круп для быстрого ужина: понадобится минимум продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Свежие овощи и крупы могут быть отличным сочетанием продуктов для приготовления сытных и вкусных салатов. Например, киноа и кускус в холодном виде могут быть идеальной основой для салатов. 

Легкий салат из овощей и киноа

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого салата для ужина, основа которого – киноа, овощи и зелень. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • 70 г киноа (в сухом виде)
  • 1 авокадо
  • 1 помидор
  • 0,5 болгарского перца
  • 1 огурец
  • 0,5 красной луковицы
  • зелень петрушки/кинзы
  • соль, перец
  • сок лимона (по вкусу)
  • 2-3 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления: 

1. Киноа предварительно отварите и охладите, переложите в миску.

Киноа для приготовления

2. Туда же добавьте нарезанные кубиком авокадо, помидор, перец, огурец, красный лук и зелень петрушки.

Овощи и зелень для блюда

3. Добавляем соль, перец, сок лимона и заправляем оливковым маслом.

Готовый салат

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