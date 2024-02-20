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Полезный салат из овощей и круп для быстрого ужина: понадобится минимум продуктов
Свежие овощи и крупы могут быть отличным сочетанием продуктов для приготовления сытных и вкусных салатов. Например, киноа и кускус в холодном виде могут быть идеальной основой для салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого салата для ужина, основа которого – киноа, овощи и зелень.
Ингредиенты:
- 70 г киноа (в сухом виде)
- 1 авокадо
- 1 помидор
- 0,5 болгарского перца
- 1 огурец
- 0,5 красной луковицы
- зелень петрушки/кинзы
- соль, перец
- сок лимона (по вкусу)
- 2-3 ст. л. оливкового масла
Способ приготовления:
1. Киноа предварительно отварите и охладите, переложите в миску.
2. Туда же добавьте нарезанные кубиком авокадо, помидор, перец, огурец, красный лук и зелень петрушки.
3. Добавляем соль, перец, сок лимона и заправляем оливковым маслом.
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