Свежие овощи и крупы могут быть отличным сочетанием продуктов для приготовления сытных и вкусных салатов. Например, киноа и кускус в холодном виде могут быть идеальной основой для салатов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого салата для ужина, основа которого – киноа, овощи и зелень.

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Ингредиенты:

70 г киноа (в сухом виде)

1 авокадо

1 помидор

0,5 болгарского перца

1 огурец

0,5 красной луковицы

зелень петрушки/кинзы

соль, перец

сок лимона (по вкусу)

2-3 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

1. Киноа предварительно отварите и охладите, переложите в миску.

2. Туда же добавьте нарезанные кубиком авокадо, помидор, перец, огурец, красный лук и зелень петрушки.

3. Добавляем соль, перец, сок лимона и заправляем оливковым маслом.

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