Полезный салат из свеклы без майонеза: делимся рецептом блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
315
Рецепт салата

Свекла является очень полезным и бюджетным овощем, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок и даже десертов. В ней очень много витаминов и микроэлементов, которые необходимы всем. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, без майонеза, с орехами, который получится очень легким и полезным. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • Свекла – 4 шт.
  • Грецкий орех – 3 шт. 
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Соль – щепотка
  • Майонез или йогурт 
  • Петрушка

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу и остудите. Очистите и натрите на терке.

Свекла для салата

2. Очистите и нарежьте мелко чеснок. Орехи мелко порубите. 

Орехи для блюда

3. К свекле добавить сахар, соль, чеснок, орех и майонез. Хорошо перемешать и украсить петрушкой.

Приготовление салата

Салат поставьте в холодильник на 1 час и можно есть! При желании посыпьте измельченной зеленью!

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты