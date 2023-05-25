Свекла является очень полезным и бюджетным овощем, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок и даже десертов. В ней очень много витаминов и микроэлементов, которые необходимы всем.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, без майонеза, с орехами, который получится очень легким и полезным.

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Ингредиенты:

Свекла – 4 шт.

Грецкий орех – 3 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Майонез или йогурт

Петрушка

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу и остудите. Очистите и натрите на терке.

2. Очистите и нарежьте мелко чеснок. Орехи мелко порубите.

3. К свекле добавить сахар, соль, чеснок, орех и майонез. Хорошо перемешать и украсить петрушкой.

Салат поставьте в холодильник на 1 час и можно есть! При желании посыпьте измельченной зеленью!

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