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Полезный салат из свеклы для пасхального стола: готовится без майонеза
Свекла – идеальный овощ для приготовления салатов, закусок, соусов, а также первых блюд. Еще ее можно мариновать, добавлять в соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного салата из свеклы с сыром, фисташками и медом.
Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт.
- Микс салата
- Горчица зернистая – 1/2 ч. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Сок лайма – 1 ч. л.
- Соевый соус – 1 ч. л.
- Черный перец
- Горгондзола – 50 г
- Фисташки – 10 г
- Лук порей – 5-10 г
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките в духовке при 180С от 40 минут до 2-х часов в зависимости от размера, зубочисткой проверяем на мягкость.
2. Соус: смешайте соевый соус, оливковое масло, мед, горчицу, сок лимона.
3. Свеклу порежьте, переложите на блюдо, сверху зелень, лук, сыр и полейте соусом.
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