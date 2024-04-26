Свекла – идеальный овощ для приготовления салатов, закусок, соусов, а также первых блюд. Еще ее можно мариновать, добавлять в соусы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного салата из свеклы с сыром, фисташками и медом.

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Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Микс салата

Горчица зернистая – 1/2 ч. л.

Мед – 1 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Сок лайма – 1 ч. л.

Соевый соус – 1 ч. л.

Черный перец

Горгондзола – 50 г

Фисташки – 10 г

Лук порей – 5-10 г

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките в духовке при 180С от 40 минут до 2-х часов в зависимости от размера, зубочисткой проверяем на мягкость.

2. Соус: смешайте соевый соус, оливковое масло, мед, горчицу, сок лимона.

3. Свеклу порежьте, переложите на блюдо, сверху зелень, лук, сыр и полейте соусом.

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