Полезный салат из свеклы для пасхального стола: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный салат из свеклы для пасхального стола: готовится без майонеза

Свекла – идеальный овощ для приготовления салатов, закусок, соусов, а также первых блюд. Еще ее можно мариновать, добавлять в соусы. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного салата из свеклы с сыром, фисташками и медом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • Свекла – 2 шт. 
  • Микс салата
  • Горчица зернистая – 1/2 ч. л.
  • Мед – 1 ст. л. 
  • Оливковое масло – 1 ст. л. 
  • Сок лайма – 1 ч. л. 
  • Соевый соус – 1 ч. л. 
  • Черный перец
  • Горгондзола – 50 г
  • Фисташки – 10 г
  • Лук порей – 5-10 г

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеките в духовке при 180С от 40 минут до 2-х часов в зависимости от размера, зубочисткой проверяем на мягкость.

Запеченная свекла

2. Соус: смешайте соевый соус, оливковое масло, мед, горчицу, сок лимона. 

Соус для салата

3. Свеклу порежьте, переложите на блюдо, сверху зелень, лук, сыр и полейте соусом. 

Готовый салат

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