Свекла является одним из самых полезных овощей, которые можно использовать для приготовления салатов, закусок, а также соусов, борща. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами и маслом, йогуртом и сметаной.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из свеклы, с сыром и апельсином.

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Ингредиенты:

руккола – упаковка

вареная свекла (или запеченная) – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

сыр фета – 120 г

Заправка:

оливковое масло – 3 ст. л.

лимонный сок – 0,5 ст. л.

мед – 1 ст. л.

дижонская горчица – 1 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Свеклу помойте, отварите или запеките, почистите и порежьте кубиком.

2. Апельсин помойте, очистите от кожуры, вырежьте "филе" без прожилок. Сыр порежьте кубиком.

3. Заправка: смешайте оливковое масло, мед, лимонный сок, горчицу, тщательно перемешайте.

4. Выложите все ингредиенты в миску, полейте заправкой и можно подавать!

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