Полезный салат из свеклы: как быстро приготовить легкое блюдо для обеда и ужина
Свекла является одним из самых полезных овощей, которые можно использовать для приготовления салатов, закусок, а также соусов, борща. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами и маслом, йогуртом и сметаной.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из свеклы, с сыром и апельсином.
Ингредиенты:
- руккола – упаковка
- вареная свекла (или запеченная) – 1 шт.
- апельсин – 1 шт.
- сыр фета – 120 г
Заправка:
- оливковое масло – 3 ст. л.
- лимонный сок – 0,5 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- дижонская горчица – 1 ст. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Свеклу помойте, отварите или запеките, почистите и порежьте кубиком.
2. Апельсин помойте, очистите от кожуры, вырежьте "филе" без прожилок. Сыр порежьте кубиком.
3. Заправка: смешайте оливковое масло, мед, лимонный сок, горчицу, тщательно перемешайте.
4. Выложите все ингредиенты в миску, полейте заправкой и можно подавать!
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