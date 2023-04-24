Полезный салат из свеклы: как быстро приготовить легкое блюдо для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Свекольный салат

Свекла является одним из самых полезных овощей, которые можно использовать для приготовления салатов, закусок, а также соусов, борща. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами и маслом, йогуртом и сметаной.

Что приготовить из свеклы

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из свеклы, с сыром и апельсином.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • руккола – упаковка
  • вареная свекла (или запеченная) – 1 шт.
  • апельсин – 1 шт.
  • сыр фета – 120 г

Заправка:

  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • лимонный сок – 0,5 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
  • дижонская горчица – 1 ст. л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Свеклу помойте, отварите или запеките, почистите и порежьте кубиком.

Свекла для салата

2. Апельсин помойте, очистите от кожуры, вырежьте "филе" без прожилок. Сыр порежьте кубиком.

Апельсин для салата

3. Заправка: смешайте оливковое масло, мед, лимонный сок, горчицу, тщательно перемешайте.

Заправка для салата

4. Выложите все ингредиенты в миску, полейте заправкой и можно подавать!

Готовый салат

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