Полезный салат из свеклы: как по-новому приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Рецепт салата

Салаты из свеклы – не только простые в приготовлении, но еще и очень полезные и бюджетные. К тому же, свекла отлично сочетается со всеми овощами и зеленью, а также с орехами и сыром. Но, лучше всего заправлять салаты не майонезом, а йогуртом или ароматными маслами. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с орехами и черносливом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт. 
  • грецкие орехи – 100 г
  • чернослив – 150 г
  • майонез или йогурт – 2-3 ст. л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките и натрите на крупной терке.

Вареная свекла

2. Орехи высыпьте на сковороду и обжарьте на небольшом огне, постоянно помешивая. Это их сделает ароматнее и вкуснее. Нарежьте ножом на небольшие кусочки. 

Орехи для салата

3. Чернослив залейте крутым кипятком на 5 минут, после слейте воду и высушите бумажным полотенцем и также нарежьте небольшими кусочками.

Приготовление салата

4. Переложите в миску все ингредиенты, посолите и заправьте йогуртом, хорошо перемешайте. 

Приготовление салата

Салат будет вкуснее, если дать ему постоять около 2 часов в холодильнике!

Салат со свеклой, черносливом и орехами

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