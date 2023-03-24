Полезный салат из свеклы: как по-новому приготовить вкусное блюдо
Салаты из свеклы – не только простые в приготовлении, но еще и очень полезные и бюджетные. К тому же, свекла отлично сочетается со всеми овощами и зеленью, а также с орехами и сыром. Но, лучше всего заправлять салаты не майонезом, а йогуртом или ароматными маслами.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с орехами и черносливом.
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- грецкие орехи – 100 г
- чернослив – 150 г
- майонез или йогурт – 2-3 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките и натрите на крупной терке.
2. Орехи высыпьте на сковороду и обжарьте на небольшом огне, постоянно помешивая. Это их сделает ароматнее и вкуснее. Нарежьте ножом на небольшие кусочки.
3. Чернослив залейте крутым кипятком на 5 минут, после слейте воду и высушите бумажным полотенцем и также нарежьте небольшими кусочками.
4. Переложите в миску все ингредиенты, посолите и заправьте йогуртом, хорошо перемешайте.
Салат будет вкуснее, если дать ему постоять около 2 часов в холодильнике!
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