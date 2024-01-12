Полезный салат из свеклы для перекуса: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,3 т.
Салат из свеклы и феты

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок, соусов и первых блюд. Ее лучше всего есть в сыром и запеченном виде, так она будет наиболее полезной. 

Легкий салат из свеклы

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом полезного и вкусного салата из свеклы, листьев салата и сыра.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • листья салата
  • красный лук 
  • отварная свекла
  • консервированный тунец (в собственном соке)
  • сыр Фета
  • микс зерен для салатов

Заправка:

  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. меда
  • 1 ч. л. горчицы в зернах
  • сок половинки лимона

Способ приготовления:

1. Порежьте свеклу слайсами.

Приготовление салата

2. Выложите в миску все ингредиенты.

Соус для салата

3. Полейте салат заправкой, перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты