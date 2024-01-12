Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок, соусов и первых блюд. Ее лучше всего есть в сыром и запеченном виде, так она будет наиболее полезной.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом полезного и вкусного салата из свеклы, листьев салата и сыра.

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Ингредиенты:

листья салата

красный лук

отварная свекла

консервированный тунец (в собственном соке)

сыр Фета

микс зерен для салатов

Заправка:

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. меда

1 ч. л. горчицы в зернах

сок половинки лимона

Способ приготовления:

1. Порежьте свеклу слайсами.

2. Выложите в миску все ингредиенты.

3. Полейте салат заправкой, перемешайте.

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