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Полезный салат из свеклы для перекуса: готовится без майонеза
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок, соусов и первых блюд. Ее лучше всего есть в сыром и запеченном виде, так она будет наиболее полезной.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом полезного и вкусного салата из свеклы, листьев салата и сыра.
Ингредиенты:
- листья салата
- красный лук
- отварная свекла
- консервированный тунец (в собственном соке)
- сыр Фета
- микс зерен для салатов
Заправка:
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. меда
- 1 ч. л. горчицы в зернах
- сок половинки лимона
Способ приготовления:
1. Порежьте свеклу слайсами.
2. Выложите в миску все ингредиенты.
3. Полейте салат заправкой, перемешайте.
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