Салаты из свеклы – не только полезные, но и очень простые и вкусные в приготовлении блюда. Свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, а также ароматными маслами и йогуртом.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом легкого салата из свеклы, с грецкими орехами, чесноком и петрушкой.

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Ингредиенты:

Свекла – 4 шт.

Грецкий орех – 3 шт.

Чеснок – 2 кусочка

Сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Майонез

Петрушка

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, остудите, почистите и натрите на терку.

2. Чеснок натрите мелко.

3. Орехи мелко порубите, петрушку мелко нарежьте.

4. Соберите салат: к свекле добавьте сахар, соль, чеснок, орех и майонез. Хорошо перемешайте и украсьте петрушкой.

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