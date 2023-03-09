Полезный салат из свеклы на каждый день: подавайте с зеленью и орехами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из свеклы

Салаты из свеклы – не только полезные, но и очень простые и вкусные в приготовлении блюда. Свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, а также ароматными маслами и йогуртом.

Что приготовить из свеклы

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом легкого салата из свеклы, с грецкими орехами, чесноком и петрушкой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Свекла – 4 шт.
  • Грецкий орех – 3 шт. 
  • Чеснок – 2 кусочка
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Соль – щепотка
  • Майонез
  • Петрушка

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, остудите, почистите и натрите на терку. 

Свекла для приготовления салата

2. Чеснок натрите мелко.

Свекла с орехами, чесноком

3. Орехи мелко порубите, петрушку мелко нарежьте. 

Приготовление салата

4. Соберите салат: к свекле добавьте сахар, соль, чеснок, орех и майонез. Хорошо перемешайте и украсьте петрушкой.

Готовый салат

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