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Полезный салат из свеклы на каждый день: подавайте с зеленью и орехами
Салаты из свеклы – не только полезные, но и очень простые и вкусные в приготовлении блюда. Свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, а также ароматными маслами и йогуртом.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом легкого салата из свеклы, с грецкими орехами, чесноком и петрушкой.
Ингредиенты:
- Свекла – 4 шт.
- Грецкий орех – 3 шт.
- Чеснок – 2 кусочка
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Майонез
- Петрушка
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу, остудите, почистите и натрите на терку.
2. Чеснок натрите мелко.
3. Орехи мелко порубите, петрушку мелко нарежьте.
4. Соберите салат: к свекле добавьте сахар, соль, чеснок, орех и майонез. Хорошо перемешайте и украсьте петрушкой.
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