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Полезный салат из свеклы и без майонеза на каждый день: рецепт вкусного и легкого блюда
Из вареной и сырой свеклы можно готовить очень полезные и вкусные салаты, а также закуски и соусы. Стоит отметить, что она очень хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, бобовыми, грибами.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, со шпинатом и сыром.
Ингредиенты:
- Отварная свекла
- Апельсин
- Сыр Фета
- Красный лук
- Шпинат
- Оливковое масло
- Мед
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите и порежьте свеклу, апельсин и сыр.
2. Выложите в миску шпинат, свеклу, сыр, апельсин.
3. Полейте салат заправкой из оливкового масла с медом и солью.
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