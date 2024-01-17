Из вареной и сырой свеклы можно готовить очень полезные и вкусные салаты, а также закуски и соусы. Стоит отметить, что она очень хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, бобовыми, грибами.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, со шпинатом и сыром.

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Ингредиенты:

Отварная свекла

Апельсин

Сыр Фета

Красный лук

Шпинат

Оливковое масло

Мед

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите и порежьте свеклу, апельсин и сыр.

2. Выложите в миску шпинат, свеклу, сыр, апельсин.

3. Полейте салат заправкой из оливкового масла с медом и солью.

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