Полезный салат из свеклы и без майонеза на каждый день: рецепт вкусного и легкого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
819
Салат из свеклы и феты

Из вареной и сырой свеклы можно готовить очень полезные и вкусные салаты, а также закуски и соусы. Стоит отметить, что она очень хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, бобовыми, грибами. 

Что приготовить из полезной свеклы

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, со шпинатом и сыром. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • Отварная свекла
  • Апельсин
  • Сыр Фета 
  • Красный лук
  • Шпинат
  • Оливковое масло
  • Мед
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите и порежьте свеклу, апельсин и сыр. 

Ингредиенты для салата

2. Выложите в миску шпинат, свеклу, сыр, апельсин.

Приготовление салата

3. Полейте салат заправкой из оливкового масла с медом и солью. 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты