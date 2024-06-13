Полезный салат из свеклы: рецепт легкого блюда для ужина
Из свеклы можно готовить не только борщ, но и вкусные салаты, закуски, соусы. Еще ее можно добавлять в консервацию.
Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусного салата из свеклы, с чесноком, маслом и горчицей.
Ингредиенты:
- Свекла отварная – 400 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Кунжут – 1 ст.л.
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Яблочный уксус – 1 ст.л.
- Горчица в зернах – 1 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Молотый перец – по вкусу
- Молотый кориандр – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу.
2. Переложите в миску, добавьте тертый чеснок, сахар, уксус, специи, горчицу, кунжут, масло и все хорошо перемешайте.
3. Салат можно есть сразу!
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