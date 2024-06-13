Полезный салат из свеклы: рецепт легкого блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Из свеклы можно готовить не только борщ, но и вкусные салаты, закуски, соусы. Еще ее можно добавлять в консервацию. 

Вкусная закуска из свеклы

Кулинар поделилась на  YouTube рецептом очень вкусного салата из свеклы, с чесноком, маслом и горчицей. 

Как приготовить вкусный салат из свеклы

Ингредиенты: 

  • Свекла отварная – 400 г
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Кунжут – 1 ст.л.
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Яблочный уксус – 1 ст.л.
  • Горчица в зернах – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Молотый перец – по вкусу
  • Молотый кориандр – 0,5 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Натрите свеклу. 

Свекла с чесноком

2. Переложите в миску, добавьте тертый чеснок, сахар, уксус, специи, горчицу, кунжут, масло и все хорошо перемешайте.

Специи и кунжут

3. Салат можно есть сразу!

Готовый салат

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