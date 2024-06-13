Из свеклы можно готовить не только борщ, но и вкусные салаты, закуски, соусы. Еще ее можно добавлять в консервацию.

Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусного салата из свеклы, с чесноком, маслом и горчицей.

Ингредиенты:

Свекла отварная – 400 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Кунжут – 1 ст.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Яблочный уксус – 1 ст.л.

Горчица в зернах – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Молотый перец – по вкусу

Молотый кориандр – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу.

2. Переложите в миску, добавьте тертый чеснок, сахар, уксус, специи, горчицу, кунжут, масло и все хорошо перемешайте.

3. Салат можно есть сразу!

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