Полезный салат из сырой моркови: рецепт блюда для ужина и праздничного стола
Сырая морковь – очень полезный и ценный овощ, в котором оченнь много витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму. Специалисты рекомендуют ее есть именно в сыром виде, добавляя в салаты и закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свежей моркови, с твердым сыром и с чесноком.
Ингредиенты:
- 100 г твердого сыра
- 2-3 моркови
- 3 ст л майонеза
- 2-3 зубчика чеснока
Способ приготовления:
1. Натрите морковь и сыр.
2. Добавьте майонез, тертый чеснок, перемешайте и можно есть.
3. Готовый салат выложите на блюдо при помощи формы и поставьте в холодильник!
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