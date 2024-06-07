Полезный салат из сырой моркови: рецепт блюда для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный салат из сырой моркови: рецепт блюда для ужина и праздничного стола

Сырая морковь – очень полезный и ценный овощ, в котором оченнь много витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму. Специалисты рекомендуют ее есть именно в сыром виде, добавляя в салаты и закуски.

Что приготовить из моркови

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свежей моркови, с твердым сыром и с чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 100 г твердого сыра
  • 2-3 моркови
  • 3 ст л майонеза
  • 2-3 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. Натрите морковь и сыр.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте майонез, тертый чеснок, перемешайте и можно есть.

Приготовление салата

3. Готовый салат выложите на блюдо при помощи формы и поставьте в холодильник!

Готовый салат

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