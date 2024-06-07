Сырая морковь – очень полезный и ценный овощ, в котором оченнь много витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму. Специалисты рекомендуют ее есть именно в сыром виде, добавляя в салаты и закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свежей моркови, с твердым сыром и с чесноком.

Ингредиенты:

100 г твердого сыра

2-3 моркови

3 ст л майонеза

2-3 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. Натрите морковь и сыр.

2. Добавьте майонез, тертый чеснок, перемешайте и можно есть.

3. Готовый салат выложите на блюдо при помощи формы и поставьте в холодильник!

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