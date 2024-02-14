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Полезный салат из сырой моркови: рецепт блюда, которое нужно есть всем
Сырая морковь является несомненным лидером по содержанию витамина А, К, С и Е. Витамины С и Е помогают замедлить процессы старения, К – повышает свертываемость крови. Калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости, хлор поддерживает водный баланс в организме. Специалисты рекомендуют есть морковь в сыром виде, делая из нее салаты.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из сырой моркови, с чесноком и майонезом.
Ингредиенты:
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль, перец – по вкусу
- Майонез
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, добавьте тертый чеснок.
2. Заправьте майонезом, добавьте специи, перемешайте и можно есть.
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