Сырая морковь является несомненным лидером по содержанию витамина А, К, С и Е. Витамины С и Е помогают замедлить процессы старения, К – повышает свертываемость крови. Калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости, хлор поддерживает водный баланс в организме. Специалисты рекомендуют есть морковь в сыром виде, делая из нее салаты.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из сырой моркови, с чесноком и майонезом.

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Ингредиенты:

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль, перец – по вкусу

Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, добавьте тертый чеснок.

2. Заправьте майонезом, добавьте специи, перемешайте и можно есть.

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