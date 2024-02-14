Полезный салат из сырой моркови: рецепт блюда, которое нужно есть всем

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный салат из сырой моркови: рецепт блюда, которое нужно есть всем

Сырая морковь является несомненным лидером по содержанию витамина А, К, С и Е. Витамины С и Е помогают замедлить процессы старения, К – повышает свертываемость крови. Калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости, хлор поддерживает водный баланс в организме. Специалисты рекомендуют есть морковь в сыром виде, делая из нее салаты

Что приготовить из сырой моркови

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из сырой моркови, с чесноком и майонезом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • Морковь – 1 шт. 
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Соль, перец – по вкусу
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Натрите морковь, добавьте тертый чеснок.

Приготовление салата

2. Заправьте майонезом, добавьте специи, перемешайте и можно есть.

Готовый салат из моркови

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