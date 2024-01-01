Период рождественских и новогодних праздников это всегда дополнительная нагрузка на желудок и организм в целом. Именно в эти дни люди позволяют себе максимально расслабиться и отведать блюда, которые в обычный день не позволили себе.

Когда праздники проходят, а тяжелые мясные и майонезные салаты в холодильнике заканчиваются, наступает время, когда нужно дать организму немного отдохнуть и перезагрузиться. Недавно в Instagram фудблогер с ником alisa cooper опубликовала рецепт именно такого салата.

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Ингредиенты

Брюссельская капуста – 200гр

Сельдерей – 3 стебля

Кейл – 5 листьев без стебля

Морковь – 2 шт

Изюм или сушеная клюква – 50 гр

Миндальные хлопья – 1 горсть

Твердый сыр зрелых сортов – 40 гр

Оливковое масло – 8 ст.л.

Дижонская горчица – 2 ч.л.

Мед – 2 ч.л.

Соль

Способ приготовления

1.Оливковое масло, мед и горчицу смешать в емкости с крышкой и изрядно потрусить. Кстати, эту заправку для салата можно держать в холодильнике в течение двух недель.

2. Сельдерей, кейл и брюссельскую капусту следует мелко нарезать и смешать.

3. Морковь натереть на терке, добавить в салат вместе с изюмом и миндальными хлопьями.

4. Приправить шестью столовыми ложками заправки и изрядно все перемешать.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал рецепты легких овощных салатов:

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