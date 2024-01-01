Полезный салат, который поможет организму восстановиться после праздников
Период рождественских и новогодних праздников это всегда дополнительная нагрузка на желудок и организм в целом. Именно в эти дни люди позволяют себе максимально расслабиться и отведать блюда, которые в обычный день не позволили себе.
Когда праздники проходят, а тяжелые мясные и майонезные салаты в холодильнике заканчиваются, наступает время, когда нужно дать организму немного отдохнуть и перезагрузиться. Недавно в Instagram фудблогер с ником alisa cooper опубликовала рецепт именно такого салата.
Ингредиенты
- Брюссельская капуста – 200гр
- Сельдерей – 3 стебля
- Кейл – 5 листьев без стебля
- Морковь – 2 шт
- Изюм или сушеная клюква – 50 гр
- Миндальные хлопья – 1 горсть
- Твердый сыр зрелых сортов – 40 гр
- Оливковое масло – 8 ст.л.
- Дижонская горчица – 2 ч.л.
- Мед – 2 ч.л.
- Соль
Способ приготовления
1.Оливковое масло, мед и горчицу смешать в емкости с крышкой и изрядно потрусить. Кстати, эту заправку для салата можно держать в холодильнике в течение двух недель.
2. Сельдерей, кейл и брюссельскую капусту следует мелко нарезать и смешать.
3. Морковь натереть на терке, добавить в салат вместе с изюмом и миндальными хлопьями.
4. Приправить шестью столовыми ложками заправки и изрядно все перемешать.
Ранее OBOZ.UA уже публиковал рецепты легких овощных салатов: