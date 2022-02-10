Полезный салат с печенью по-грузински за 15 минут: лучший рецепт
Добавить печень в салат – это лучшее решение для тех, кто не очень любит этот продукт из-за горького привкуса. При правильном обжаривании печень получается очень мягкой и нежной. А в сочетании с овощами – очень приятной и сладковатой.
Известный шеф-повар Валерий Пономар (ponomar_valeriy) поделился рецептом вкусного грузинского салата с печенью. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриная печень – 250 г
крахмал кукурузный – 1 ст. л.
помидор – 1 шт
лук красный – 1\2 шт
чеснок – 1 зубчик
оливковое масло – 1 ст. л.
зерна граната – 1 ст. л.
грецкие орехи – 1 ст. л.
кинза – 1 пучок
острый перец
соль
Способ приготовления:
1. Нарезать печень. Обвалять ее в крахмале и обжарить с добавлением соли и перца примерно 6-8 минут.
2. Нарезать полукольцами лук и помидор.
3. Измельчить кинзу и красный перец.
4. Пропустить чеснок через пресс.
5. Смешайте все ингредиенты. Посолить и поперчить.
6. Добавить печень.
7. Заправить оливковым маслом, посыпать зернами граната и грецкими орехами.
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