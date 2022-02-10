Полезный салат с печенью по-грузински за 15 минут: лучший рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,7 т.
Полезный салат с печенью по-грузински за 15 минут: лучший рецепт

Добавить печень в салат – это лучшее решение для тех, кто не очень любит этот продукт из-за горького привкуса. При правильном обжаривании печень получается очень мягкой и нежной. А в сочетании с овощами – очень приятной и сладковатой.

Известный шеф-повар Валерий Пономар (ponomar_valeriy) поделился рецептом вкусного грузинского салата с печенью. Опубликовано в Instagram.

Салат по-грузински с печенью

Ингредиенты:

  • куриная печень – 250 г

  • крахмал кукурузный – 1 ст. л.

  • помидор – 1 шт

  • лук красный – 1\2 шт

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  • чеснок – 1 зубчик

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • зерна граната – 1 ст. л.

  • грецкие орехи – 1 ст. л.

  • кинза – 1 пучок

  • острый перец

  • соль

Способ приготовления:

1. Нарезать печень. Обвалять ее в крахмале и обжарить с добавлением соли и перца примерно 6-8 минут.

Приготовление печени

2. Нарезать полукольцами лук и помидор.

3. Измельчить кинзу и красный перец.

4. Пропустить чеснок через пресс.

Ингредиенты для салата

5. Смешайте все ингредиенты. Посолить и поперчить.

6. Добавить печень.

Зерна граната для посыпки

7. Заправить оливковым маслом, посыпать зернами граната и грецкими орехами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусную печень за 20 минут.

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