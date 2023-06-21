Полезный шоколадный овсяноблин на завтрак: готовится без муки и сахара

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
174
Полезный шоколадный овсяноблин на завтрак: готовится без муки и сахара

Если вы хотите приготовить овсянку с добавлением муки и сахара – это плохая идея, потому что продукт потеряет всю свою пользу. Но это совсем не значит, что нужно есть просто серую кашу. Удачной идеей будет сделать шоколадный овсяноблин.

Идея приготовления полезного шоколадного овсяноблина на завтрак опубликована на странице фудблогера Екатерины Черкасской (ekaterina_cherkasskaya) в Instagram. Массу нужно просто пожарить на сковороде.

Полезный шоколадный овсяноблин на завтрак: готовится без муки и сахара

Ингредиенты:

  • овсянка плющенная – 40 г
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  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 50 г
  • разрыхлитель – 1/4 ч л.
  • какао – 1 ч.л.
  • сыр кисломолочный – 40 г
  • йогурт густой – 1 ч.л.
  • любые ягоды – 80 г
  • мед – 1 ч.л.
  • корица и ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

Полезный шоколадный овсяноблин на завтрак: готовится без муки и сахара

1. Взбиваем блендером овсянку с молоком, яйцом, разрыхлителем, какао и специями.

Полезный шоколадный овсяноблин на завтрак: готовится без муки и сахара

2. Жарим блинчик до готовности с двух сторон.

Полезный шоколадный овсяноблин на завтрак: готовится без муки и сахара

3. Взбиваем блендером творог с йогуртом и медом.

Полезный шоколадный овсяноблин на завтрак: готовится без муки и сахара

4. Смазываем блин сырным кремом.

Полезный шоколадный овсяноблин на завтрак: готовится без муки и сахара

5. Посыпаем ягодами и складываем пополам.

Полезный шоколадный овсяноблин на завтрак: готовится без муки и сахара

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