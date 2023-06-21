Если вы хотите приготовить овсянку с добавлением муки и сахара – это плохая идея, потому что продукт потеряет всю свою пользу. Но это совсем не значит, что нужно есть просто серую кашу. Удачной идеей будет сделать шоколадный овсяноблин.

Идея приготовления полезного шоколадного овсяноблина на завтрак опубликована на странице фудблогера Екатерины Черкасской (ekaterina_cherkasskaya) в Instagram. Массу нужно просто пожарить на сковороде.

Ингредиенты:

овсянка плющенная – 40 г

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яйцо – 1 шт.

молоко – 50 г

разрыхлитель – 1/4 ч л.

какао – 1 ч.л.

сыр кисломолочный – 40 г

йогурт густой – 1 ч.л.

любые ягоды – 80 г

мед – 1 ч.л.

корица и ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбиваем блендером овсянку с молоком, яйцом, разрыхлителем, какао и специями.

2. Жарим блинчик до готовности с двух сторон.

3. Взбиваем блендером творог с йогуртом и медом.

4. Смазываем блин сырным кремом.

5. Посыпаем ягодами и складываем пополам.

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