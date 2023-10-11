Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также заправок, соусов. Для того, чтобы свекла не была горькой при приготовлении, кулинары советуют добавить несколько ложек сахара при варке овоща.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусного свекольного салата с фетой и специями, который будет легким и простым в приготовлении.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт.

сыр Фета – 100 г

оливковое масло – 2 ст. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

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соль, перец – по вкусу

итальянские травы и брынза – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите на терке или порежьте кубиком.

2. Сыр порежьте кубиком.

3. Переложите в на блюдо свеклу, сверху сыр, присыпьте специями, полейте лимонным соком и добавьте сыр.

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