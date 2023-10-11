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Полезный свекольный салат за 50 грн для праздничного стола и на каждый день: делимся самым простым рецептом
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также заправок, соусов. Для того, чтобы свекла не была горькой при приготовлении, кулинары советуют добавить несколько ложек сахара при варке овоща.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусного свекольного салата с фетой и специями, который будет легким и простым в приготовлении.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт.
- сыр Фета – 100 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- итальянские травы и брынза – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите на терке или порежьте кубиком.
2. Сыр порежьте кубиком.
3. Переложите в на блюдо свеклу, сверху сыр, присыпьте специями, полейте лимонным соком и добавьте сыр.
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