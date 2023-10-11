Полезный свекольный салат за 50 грн для праздничного стола и на каждый день: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезный свекольный салат за 50 грн для праздничного стола и на каждый день: делимся самым простым рецептом

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также заправок, соусов. Для того, чтобы свекла не была горькой при приготовлении, кулинары советуют добавить несколько ложек сахара при варке овоща. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусного свекольного салата с фетой и специями, который будет легким и простым в приготовлении. 

Ингредиенты: 

  • свекла – 1 шт. 
  • сыр Фета – 100 г
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 2 ст. л.
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  • соль, перец – по вкусу
  • итальянские травы и брынза – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, натрите на терке или порежьте кубиком. 

Свекла для приготовления салата

2. Сыр порежьте кубиком. 

Салат со свеклой без майонеза

3. Переложите в на блюдо свеклу, сверху сыр, присыпьте специями, полейте лимонным соком и добавьте сыр. 

Салат из свеклы и феты

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