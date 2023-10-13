Творог – это очень полезный продукт, который можно есть самостоятельно, добавлять в пирожки, пироги, десерты, делать запеканки и сырники. В то же время его очень легко приготовить в домашних условиях, используя всего два основных ингредиента.

В одном из кулинарных блогов (_lady.stegantseva_) в Instagram был опубликован рецепт творога из молока.

Ингредиенты:

молоко (обычное, не ультрапастеризованное) – 3 л

яблочный уксус 5% – 5-6 ст. л.

сок лимона по желанию

Способ приготовления:

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1. Для начала налить молоко в кастрюлю и поставить на средний огонь. Нагреть до горячего состояния.

2. Когда молоко станет немного горячим, постепенно добавить сок одного лимона и яблочный уксус. Здесь важно обращать внимание на консистенцию молока: если в нем начал отделяться творог, перестать добавлять кислые ингредиенты. Все это время нужно постоянно помешивать жидкость.

3. Когда масса закипит, нужно процедить все через дуршлаг и оставить в марле на 1,5-2 часа. За это время должна полностью стечь вся сыворотка, и творог станет готовым к употреблению. Готово!

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