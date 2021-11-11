Полезный творожный пудинг в чашке: рецептом поделилась Светлана Фус

Если у вас нет много времени, чтобы готовить десерты – не проблема, ведь всегда можно из самых простых ингредиентов сделать очень быстро удачное блюдо. В этом вам отлично поможет микроволновка, но не забывайте добавлять в десерты свежие фрукты и ягоды.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Facebook 2 рецептам вкусного, а самое главное – очень быстроного в приготовлении блюда, которое станет отличным вариантом завтрака и перекуса – творожный пудинг в чашке.

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Ингредиенты:

Творог – 200 г

Нежирная сметана – 1 ст. л.

Сухой ванильный пудинг – 20 г ⠀

Яйца – 1 шт.

Изюм – горсть

Малина свежая – горсть

Шоколад – горсть

Способ приготовления:

1. В миске смешайте творог, сметану, порошок пудинга, яйцо и добавьте изюм.

2. Разложите готовую смесь в 2 и поставьте обе в микроволновку на пару минут.

3. Чашки с готовым пудингом вынуть, в одну положить малину, а во вторую – шоколад.

Диетолог отметила, что единственная проблема блюд в чашках – правильно выбрать время в зависимости от мощности микроволновки.

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