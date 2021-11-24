Полезный ужин: ризотто с морепродуктами от шеф-повара ресторана Grigliata

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ризотто с морепродуктами

Если вы любители блюда итальянской кухни, самое время попробовать их приготовить дома. Одним из таких является ризотто, основой которого является рис и вкусный пармезан. Готовить его можно по-разному, например, с грибами, с морепродуктами, мясом, а также даже с сезонными овощами – тыквой и свеклой.

Шеф-повар ресторана Grigliata Любовь Сакундяк поделилась рецептом блюда для идеального и легкого ужина – ризотто с морепродуктами, которое вы приготовите за 30 минут.

Ингредиенты:

  • рис "Арборио" – 160 г

  • тигровые креветки – 6 шт.

  • мясо мидии – 110 г

  • коктейльные креветки – 50 г

  • трубка кальмара – 100 г

  • оливковое масло – 60 г

  • петрушка – 40 г

  • чеснок – 2 зуб.

  • сухое белое вино – 50 г

  • овощной бульон – по вкусу

Способ приготовления:

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1. Очистите чеснок, раздавите его ножом и переложите на сковороду с маслом, обжарьте до золотистости, следите, чтобы он не сгорел.

Обжарьте чеснок до золотистости

2. В сковороду добавьте морепродукты и обжарьте около 30-40 секунд и влейте вино, перемешайте, выпаривайте вино около 1 минуты.

Обжарьте морепродукты

3. Добавьте рис и перемешайте, влейте бульон и снова все хорошо перемешайте, чтобы рис не пристал ко дну и не пригорел.

Добавьте рис

4. Готовьте блюдо еще 20 минут, все время его помешивайте.

Добавьте в блюдо бульон

5. В конце влейте оливковое масло, все хорошо и интенсивно перемешайте до однородной консистенции.

Влейте оливковое масло

Перед подачей посыпьте готовое блюдо измельченной петрушкой.

Ризотто с морепродуктами

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