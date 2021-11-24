Полезный ужин: ризотто с морепродуктами от шеф-повара ресторана Grigliata
Если вы любители блюда итальянской кухни, самое время попробовать их приготовить дома. Одним из таких является ризотто, основой которого является рис и вкусный пармезан. Готовить его можно по-разному, например, с грибами, с морепродуктами, мясом, а также даже с сезонными овощами – тыквой и свеклой.
Шеф-повар ресторана Grigliata Любовь Сакундяк поделилась рецептом блюда для идеального и легкого ужина – ризотто с морепродуктами, которое вы приготовите за 30 минут.
Ингредиенты:
рис "Арборио" – 160 г
тигровые креветки – 6 шт.
мясо мидии – 110 г
коктейльные креветки – 50 г
трубка кальмара – 100 г
оливковое масло – 60 г
петрушка – 40 г
чеснок – 2 зуб.
сухое белое вино – 50 г
овощной бульон – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите чеснок, раздавите его ножом и переложите на сковороду с маслом, обжарьте до золотистости, следите, чтобы он не сгорел.
2. В сковороду добавьте морепродукты и обжарьте около 30-40 секунд и влейте вино, перемешайте, выпаривайте вино около 1 минуты.
3. Добавьте рис и перемешайте, влейте бульон и снова все хорошо перемешайте, чтобы рис не пристал ко дну и не пригорел.
4. Готовьте блюдо еще 20 минут, все время его помешивайте.
5. В конце влейте оливковое масло, все хорошо и интенсивно перемешайте до однородной консистенции.
Перед подачей посыпьте готовое блюдо измельченной петрушкой.
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