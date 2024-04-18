Полезный весенний салат из черемши и яиц 7 минут: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный весенний салат из черемши и яиц 7 минут: рецепт блюда на каждый день

Черемша – очень простой и вкусный продукт, который может быть основой для полезного и очень простого в приготовлении салата. Она отлично сочетается со свежими огурцами, луком. 

Вкусная черемша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из черемши, со специями. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • черемша
  • вареные яйца
  • сметана 
  • специи

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко яйца и черемшу.

Приготовление салата

2. Переложите в миску, заправьте сметаной, добавьте специи и перемешайте.

Готовый салат

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