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Полезный весенний салат из черемши и яиц 7 минут: рецепт блюда на каждый день
Черемша – очень простой и вкусный продукт, который может быть основой для полезного и очень простого в приготовлении салата. Она отлично сочетается со свежими огурцами, луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из черемши, со специями.
Ингредиенты:
- черемша
- вареные яйца
- сметана
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко яйца и черемшу.
2. Переложите в миску, заправьте сметаной, добавьте специи и перемешайте.
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