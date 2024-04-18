Черемша – очень простой и вкусный продукт, который может быть основой для полезного и очень простого в приготовлении салата. Она отлично сочетается со свежими огурцами, луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из черемши, со специями.

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Ингредиенты:

черемша

вареные яйца

сметана

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко яйца и черемшу.

2. Переложите в миску, заправьте сметаной, добавьте специи и перемешайте.

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