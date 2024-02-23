Полезный весенний салат из черемши за 5 минут: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезный весенний салат из черемши за 5 минут: готовится без майонеза

Черешма или дикий чеснок – это очень вкусный и полезный весенний суперфуд, который может быть основой для приготовления вкусных и быстрых салатов, а также закусок.

Черемша для приготовления салатов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из черемши, с вареными яйцами и йогуртом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • черемша – 2 пучка
  • яйца – 6 шт.
  • майонез или йогурт – 2 полные чайные ложки
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Черемшу помойте и мелко порежьте.

Приготовление салата

2. Яйца отварите и нарежьте кубиком, добавьте соль, майонез, перемешайте.

Готовый салат

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