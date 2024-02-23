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Полезный весенний салат из черемши за 5 минут: готовится без майонеза
Черешма или дикий чеснок – это очень вкусный и полезный весенний суперфуд, который может быть основой для приготовления вкусных и быстрых салатов, а также закусок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из черемши, с вареными яйцами и йогуртом.
Ингредиенты:
- черемша – 2 пучка
- яйца – 6 шт.
- майонез или йогурт – 2 полные чайные ложки
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Черемшу помойте и мелко порежьте.
2. Яйца отварите и нарежьте кубиком, добавьте соль, майонез, перемешайте.
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