Полезный весенний салат из свежих огурцов, помидоров и моркови: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Весной и летом лучше всего есть больше свежих овощей и зелени, так как именно они наиболее полезны в этот период. И заправлять такие блюда лучше всего не майонезом, а сметаной, маслом. 

Полезный весенний салат

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата из свежих овощей, из заправкой из соевого соуса и оливкового масла.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Огурец – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1/2 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Морковь – 1/2 шт.
  • Зеленый лук (по желанию можно добавить петрушку, укроп, базилик)
  • Острый перец – 1/2 шт.

Заправка:

  • Чеснок – 1 зуб.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соевый соус – 1,5 ст. л.
  • Черный молотый
  • Сок лимона – 1 ч. л,
  • Сахар – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте примерно равными размерами.

Свежие огурцы

2. Морковь пережмите руками с щепоткой соли до смягчения.

Свежая морковь

3. Смешайте все ингредиенты для заправки.

Соус для салата

4. Добавьте заправку к овощам и перемешайте, дайте пропитаться 10 минут.

Готовый салат

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