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Полезный весенний салат из свежих огурцов, помидоров и моркови: готовится 5 минут
Весной и летом лучше всего есть больше свежих овощей и зелени, так как именно они наиболее полезны в этот период. И заправлять такие блюда лучше всего не майонезом, а сметаной, маслом.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата из свежих овощей, из заправкой из соевого соуса и оливкового масла.
Ингредиенты:
- Огурец – 1 шт.
- Болгарский перец – 1/2 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Морковь – 1/2 шт.
- Зеленый лук (по желанию можно добавить петрушку, укроп, базилик)
- Острый перец – 1/2 шт.
Заправка:
- Чеснок – 1 зуб.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соевый соус – 1,5 ст. л.
- Черный молотый
- Сок лимона – 1 ч. л,
- Сахар – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Овощи нарежьте примерно равными размерами.
2. Морковь пережмите руками с щепоткой соли до смягчения.
3. Смешайте все ингредиенты для заправки.
4. Добавьте заправку к овощам и перемешайте, дайте пропитаться 10 минут.
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