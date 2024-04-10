Весной и летом лучше всего есть больше свежих овощей и зелени, так как именно они наиболее полезны в этот период. И заправлять такие блюда лучше всего не майонезом, а сметаной, маслом.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата из свежих овощей, из заправкой из соевого соуса и оливкового масла.

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Ингредиенты:

Огурец – 1 шт.

Болгарский перец – 1/2 шт.

Помидор – 2 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Зеленый лук (по желанию можно добавить петрушку, укроп, базилик)

Острый перец – 1/2 шт.

Заправка:

Чеснок – 1 зуб.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соевый соус – 1,5 ст. л.

Черный молотый

Сок лимона – 1 ч. л,

Сахар – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте примерно равными размерами.

2. Морковь пережмите руками с щепоткой соли до смягчения.

3. Смешайте все ингредиенты для заправки.

4. Добавьте заправку к овощам и перемешайте, дайте пропитаться 10 минут.

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