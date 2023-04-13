Полезный "Весенний" салат за 10 минут для пасхального стола: готовится блюдо без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Рецепт салата

Самое простое блюдо для праздничного стола и на каждый день – салат. Готовить их можно из овощей, с морепродуктами, жареной печенью, рыбой, зеленью, сыром, специями и ароматными маслами.

Вкусный салат

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного веселенного салата из огурцов, редиски, варенных яиц. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а йогурт. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • огурцы – 400 г
  • редис – 500 г
  • яйца – 3 шт.
  • зеленый лук (без белой части) – 1 пучок 
  • укроп, петрушка – по вкусу 
  • сметана –  300 г
  • лимон (сок) – 1/2 шт.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Яйца отварите, охладить, порежьте кружочками.

Свежие овощи для салата

2. Зелень мелко порубите, выложить в миску.

Зелень для салата

3. Огурцы и редис помойте и порежьте также кружочками, выложите до зелени и перемешайте. Яйца выложите сверху и аккуратно, чтобы не повредить, перемешайте.

Приготовление салата

4. Заправка: в сметану добавьте сок лимона, специи, заправьте салат и перемешайте до однородности. 

Готовый салат

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