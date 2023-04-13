Полезный "Весенний" салат за 10 минут для пасхального стола: готовится блюдо без майонеза
Самое простое блюдо для праздничного стола и на каждый день – салат. Готовить их можно из овощей, с морепродуктами, жареной печенью, рыбой, зеленью, сыром, специями и ароматными маслами.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного веселенного салата из огурцов, редиски, варенных яиц. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а йогурт.
Ингредиенты:
- огурцы – 400 г
- редис – 500 г
- яйца – 3 шт.
- зеленый лук (без белой части) – 1 пучок
- укроп, петрушка – по вкусу
- сметана – 300 г
- лимон (сок) – 1/2 шт.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, охладить, порежьте кружочками.
2. Зелень мелко порубите, выложить в миску.
3. Огурцы и редис помойте и порежьте также кружочками, выложите до зелени и перемешайте. Яйца выложите сверху и аккуратно, чтобы не повредить, перемешайте.
4. Заправка: в сметану добавьте сок лимона, специи, заправьте салат и перемешайте до однородности.
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