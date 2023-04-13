Самое простое блюдо для праздничного стола и на каждый день – салат. Готовить их можно из овощей, с морепродуктами, жареной печенью, рыбой, зеленью, сыром, специями и ароматными маслами.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного веселенного салата из огурцов, редиски, варенных яиц. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а йогурт.

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Ингредиенты:

огурцы – 400 г

редис – 500 г

яйца – 3 шт.

зеленый лук (без белой части) – 1 пучок

укроп, петрушка – по вкусу

сметана – 300 г

лимон (сок) – 1/2 шт.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, охладить, порежьте кружочками.

2. Зелень мелко порубите, выложить в миску.

3. Огурцы и редис помойте и порежьте также кружочками, выложите до зелени и перемешайте. Яйца выложите сверху и аккуратно, чтобы не повредить, перемешайте.

4. Заправка: в сметану добавьте сок лимона, специи, заправьте салат и перемешайте до однородности.

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