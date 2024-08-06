Полосатый заливной пирог: вкусный десерт, который приготовит даже начинающий
Домашний пирог – это блюдо, приносящее в дом уют и невероятный аромат. Существует очень много разнообразных рецептов пирогов. Некоторые из них готовятся сложно для нуждающихся в навыках. Но существуют и такие рецепты, справиться с которыми способен даже начинающий.
Недавно на странице Смаколик юа в Facebook появился рецепт полосатого пирога на заливном тесте. Он готовится очень легко и понравится всем.
Ингредиенты для теста на форму 28х24
- Яйца – 2 шт
- Желтки – 3 шт
- Сахар – 200 гр
- Ваниль
- Соль – щепотка
- Масло растительное – 100 мл
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Какао – 2 ст.л.
- Любые фрукты – 250-300 гр
Ингредиенты для безе
- Белки – 3 шт
- Сахарная пудра – 100 гр
- Кисель – 1 уп.
- Крахмал – 40 гр
- Ваниль
Способ приготовления
1. 2 яйца и 3 желтка взбить с сахаром.
2. Добавить масло, муку, соль, ваниль, разрыхлитель и размешать литое тесто.
3. Разделить тесто на две части и в одну из них добавить какао.
4. Дно формы застилаем пергаментом и хаотично выливаем оба вида теста.
5. Выкладываем на тесто любые фрукты по вкусу.
6. Готовим безе. Белки взбиваем с сахарной пудрой, добавляем ваниль и сухой кисель.
7. Выкладываем безе на пирог.
8. Выпекаем при 180 градусах в течение 40-45 минут.
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