Полосатый заливной пирог: вкусный десерт, который приготовит даже начинающий

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Полосатый заливной пирог: вкусный десерт, который приготовит даже начинающий

Домашний пирог – это блюдо, приносящее в дом уют и невероятный аромат. Существует очень много разнообразных рецептов пирогов. Некоторые из них готовятся сложно для нуждающихся в навыках. Но существуют и такие рецепты, справиться с которыми способен даже начинающий.

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Недавно на странице Смаколик юа в Facebook появился рецепт полосатого пирога на заливном тесте. Он готовится очень легко и понравится всем.

Полосатый заливной пирог: вкусный десерт, который приготовит даже начинающий

Ингредиенты для теста на форму 28х24

  • Яйца – 2 шт
  • Желтки – 3 шт
  • Сахар – 200 гр
  • Ваниль
  • Соль – щепотка
  • Масло растительное – 100 мл
  • Мука – 150 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Какао – 2 ст.л.
  • Любые фрукты – 250-300 гр

Ингредиенты для безе

  • Белки – 3 шт
  • Сахарная пудра – 100 гр
  • Кисель – 1 уп.
  • Крахмал – 40 гр
  • Ваниль

Способ приготовления

1. 2 яйца и 3 желтка взбить с сахаром.

2. Добавить масло, муку, соль, ваниль, разрыхлитель и размешать литое тесто.

3. Разделить тесто на две части и в одну из них добавить какао.

Полосатый заливной пирог: вкусный десерт, который приготовит даже начинающий

4. Дно формы застилаем пергаментом и хаотично выливаем оба вида теста.

5. Выкладываем на тесто любые фрукты по вкусу.

Полосатый заливной пирог: вкусный десерт, который приготовит даже начинающий

6. Готовим безе. Белки взбиваем с сахарной пудрой, добавляем ваниль и сухой кисель.

7. Выкладываем безе на пирог.

Полосатый заливной пирог: вкусный десерт, который приготовит даже начинающий

8. Выпекаем при 180 градусах в течение 40-45 минут.

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