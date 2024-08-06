Домашний пирог – это блюдо, приносящее в дом уют и невероятный аромат. Существует очень много разнообразных рецептов пирогов. Некоторые из них готовятся сложно для нуждающихся в навыках. Но существуют и такие рецепты, справиться с которыми способен даже начинающий.

Видео дня

Недавно на странице Смаколик юа в Facebook появился рецепт полосатого пирога на заливном тесте. Он готовится очень легко и понравится всем.

Ингредиенты для теста на форму 28х24

Яйца – 2 шт

Желтки – 3 шт

Сахар – 200 гр

Ваниль

Соль – щепотка

Масло растительное – 100 мл

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Какао – 2 ст.л.

Любые фрукты – 250-300 гр

Ингредиенты для безе

Белки – 3 шт

Сахарная пудра – 100 гр

Кисель – 1 уп.

Крахмал – 40 гр

Ваниль

Способ приготовления

1. 2 яйца и 3 желтка взбить с сахаром.

2. Добавить масло, муку, соль, ваниль, разрыхлитель и размешать литое тесто.

3. Разделить тесто на две части и в одну из них добавить какао.

4. Дно формы застилаем пергаментом и хаотично выливаем оба вида теста.

5. Выкладываем на тесто любые фрукты по вкусу.

6. Готовим безе. Белки взбиваем с сахарной пудрой, добавляем ваниль и сухой кисель.

7. Выкладываем безе на пирог.

8. Выпекаем при 180 градусах в течение 40-45 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты пирогов: