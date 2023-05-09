Галушки – это очень вкусное и быстрое в приготовлении украинское блюдо. Сделать их можно из картофеля или обычного теста на воде, сметане или кефире. Кроме того, дополнить начинкой: грибами или мясом, а подавать с вкусной зажаркой и зеленью.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных галушек по-новому, в тесто для которых кулинар советует добавить творог.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

творог – 500 г

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яйца – 2 шт

мука – 1,5 ст

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и сварить картофель в мундире. В готовом виде оставить, чтобы немного остыл и горячим почистить.

2. Очищенный картофель натереть на мелкой терке. Добавить к нему творог, яйца, соль, перец и перемешать до однородности.

3. Постепенно добавить муку и замесить тесто.

4. Готовое тесто разделить на несколько частей, каждую из которых раскатать в колбаску и нарезать на порционные куски. Сформировать из каждого кусочка шарик, сделав внутри небольшое углубление пальцем.

5. Отварить галушки в кипящей подсоленной воде 1-2 минуты.

6. Готовые галушки подавать с маслом или шкварками и посыпать зеленым луком.

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