Гречка является одной из самых полезных и вкусных круп, которая по мнению специалистов, должна быть в рационе каждого. В гречке более 50 ценных веществ, а еще эта крупа – один из лидеров по содержанию растительного белка, больше только в бобовых. Очень важно знать, что способ приготовления гречки напрямую влияет и на пользу продукта.

Редакция FoodOboz делится советами, как правильно готовить гречку в кастрюле, микроволновке и духовке, чтобы она была вкусной и полезной.

Видео дня

Совет: чтобы сварить рассыпчатую гречку, воды должно быть в два раза больше, чем крупы. На стакан гречки нудно взять 2 стакана воды, на 500 г – 1 л воды.

1. Как правильно готовить гречку в кастрюле

Гречку перед варкой обязательно помойте 2-3 раза холодной водой. Далее всыпьте гречку в кастрюлю, влейте водой и доведите до кипения. После убавьте огонь и варите еще 15-20 минут.

2. Как правильно варить гречку в микроволновке

Всыпьте крупу в стеклянную посуду, которая подойдет для микроволновки. Залейте прохладной водой, поставьте в микроволновку и готовьте 7 минут на мощности 800 Вт под крышкой. После размешайте гречку ложкой в посуде и готовьте еще 5-7 минут на мощности 600 Вт.

3. Как готовить гречку в духовке

Помойте гречку, высыпьте в подходящую посуду, сверху можно добавить овощи, кусок сливочного масла и все залейте водой. Готовьте в духовке 30-35 минут при 180 С. После приготовления дайте ей настоятся еще 10-15 минут в горячей духовке.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить тушеную капусту на сковороде с овощами и соусом.