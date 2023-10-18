Стоит ли пить воду с лимоном утром: польза и вред популярного напитка
Вода с лимоном стала настоящим эталоном здорового питания в последнее время. Напиток принято пить утром, чтобы взбодрить организм, очистить от токсинов. Но действие не всегда может быть только положительным.
О пользе и вреде воды с лимоном рассказало популярное американское издание EatThis, NotThat. В употреблении напитка есть много нюансов.
Полезные свойства воды с лимоном
1. Напиток очень освежает.
2. Употребление воды с лимоном способствует проникновению жидкости в организм – это один из лучших способов борьбы с обезвоживанием. Вам просто хочется пить больше.
3. Вода с лимоном способствует быстрому похудению, стимулируется расщепление жира.
4. Ищете подкормку витамином С во время сезона простуды и гриппа? В соке одного лимона содержится 18 мг витамина С. Взрослым людям требуется от 75 до 130 мг этого витамина в зависимости от пола и возраста.
5. Вода с лимоном улучшает артериальное давление.
Какие отрицательные качества у лимонной воды
1. Лимонная кислота вызывает изжогу. Поэтому людям, страдающим болезнями желудка, от лимонной воды следует отказаться.
2. Любой кислый напиток, например вода с лимоном, со временем изнашивает зубную эмаль – зубы могут стать очень чувствительными и хрупкими.
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