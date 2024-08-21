Помидоры на зиму в самом простом маринаде: как быстро приготовить консервацию

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
255
Помидоры на зиму в самом простом маринаде: как быстро приготовить консервацию

Чтобы приготовить вкусные помидоры на зиму, совсем не обязательно придумывать всевозможные маринады. Достаточно в правильных порциях объединить основные консерванты: соль, сахар и уксус. Помидоры получатся сочные и не будут размякать в банке.

Видео дня

Идея приготовления вкусных консервированных помидоров в самом простом маринаде опубликована на странице фудблогера Елены с ником helena bas88 в Instagram. По желанию можно добавить разнообразные плодовые листья.

Помидоры на зиму в самом простом маринаде: как быстро приготовить консервацию

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг.

Ингредиенты для маринада на 3 литра воды:

  • соль – 3 ст.л,
  • сахар – 7 ст.л.
  • уксус – 200 мл.
  • перец горошек
  • лавровый лист
  • зонтики укропа
  • по желанию листьев смородины и хрена
  • масло – 1 ст.л. на литровую банку

Способ приготовления:

Помидоры на зиму в самом простом маринаде: как быстро приготовить консервацию

1. Помидоры помыть, вырезать хвостик.

2. Разрезать пополам, не дорезая до конца, поставить кружочки лука.

Помидоры на зиму в самом простом маринаде: как быстро приготовить консервацию

3. В банки всыпать 5 горошин перца, 1 лавровый лист, зонты укропа, выложить помидоры с луком, влить масло.

Помидоры на зиму в самом простом маринаде: как быстро приготовить консервацию

4. Для маринада: в кастрюлю влить 3 литра воды, соль, сахар, перец горошек и лавровый лист, довести до кипения, влить уксус и снова вскипятить.

Помидоры на зиму в самом простом маринаде: как быстро приготовить консервацию

5. Разлить в банки, прикрыть крышками, стерилизовать 10 минут после закипания.

Помидоры на зиму в самом простом маринаде: как быстро приготовить консервацию

6. Закрутить крышки, перевернуть вверх дном и накрыть одеялом до остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты