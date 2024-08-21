Чтобы приготовить вкусные помидоры на зиму, совсем не обязательно придумывать всевозможные маринады. Достаточно в правильных порциях объединить основные консерванты: соль, сахар и уксус. Помидоры получатся сочные и не будут размякать в банке.

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Идея приготовления вкусных консервированных помидоров в самом простом маринаде опубликована на странице фудблогера Елены с ником helena bas88 в Instagram. По желанию можно добавить разнообразные плодовые листья.

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг.

Ингредиенты для маринада на 3 литра воды:

соль – 3 ст.л,

сахар – 7 ст.л.

уксус – 200 мл.

перец горошек

лавровый лист

зонтики укропа

по желанию листьев смородины и хрена

масло – 1 ст.л. на литровую банку

Способ приготовления:

1. Помидоры помыть, вырезать хвостик.

2. Разрезать пополам, не дорезая до конца, поставить кружочки лука.

3. В банки всыпать 5 горошин перца, 1 лавровый лист, зонты укропа, выложить помидоры с луком, влить масло.

4. Для маринада: в кастрюлю влить 3 литра воды, соль, сахар, перец горошек и лавровый лист, довести до кипения, влить уксус и снова вскипятить.

5. Разлить в банки, прикрыть крышками, стерилизовать 10 минут после закипания.

6. Закрутить крышки, перевернуть вверх дном и накрыть одеялом до остывания.

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