Помидоры на зиму в самом простом маринаде: как быстро приготовить консервацию
Чтобы приготовить вкусные помидоры на зиму, совсем не обязательно придумывать всевозможные маринады. Достаточно в правильных порциях объединить основные консерванты: соль, сахар и уксус. Помидоры получатся сочные и не будут размякать в банке.
Идея приготовления вкусных консервированных помидоров в самом простом маринаде опубликована на странице фудблогера Елены с ником helena bas88 в Instagram. По желанию можно добавить разнообразные плодовые листья.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг.
Ингредиенты для маринада на 3 литра воды:
- соль – 3 ст.л,
- сахар – 7 ст.л.
- уксус – 200 мл.
- перец горошек
- лавровый лист
- зонтики укропа
- по желанию листьев смородины и хрена
- масло – 1 ст.л. на литровую банку
Способ приготовления:
1. Помидоры помыть, вырезать хвостик.
2. Разрезать пополам, не дорезая до конца, поставить кружочки лука.
3. В банки всыпать 5 горошин перца, 1 лавровый лист, зонты укропа, выложить помидоры с луком, влить масло.
4. Для маринада: в кастрюлю влить 3 литра воды, соль, сахар, перец горошек и лавровый лист, довести до кипения, влить уксус и снова вскипятить.
5. Разлить в банки, прикрыть крышками, стерилизовать 10 минут после закипания.
6. Закрутить крышки, перевернуть вверх дном и накрыть одеялом до остывания.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: