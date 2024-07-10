Помидоры по-корейски: рецепт вкусной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Помидоры по-корейски: рецепт вкусной закуски за 10 минут

Из помидоров на зиму можно приготовить очень много вкусных салатов, а также соусов, кетчупа, сока. Еще из можно квасить, мариновать и вялить. 

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Как вкусно приготовить помидоры на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных помидоров с необычным маринадом. 

Рецепт помидоров

Ингредиенты: 

  • 1 кг помидоров 

Маринад:

  • 2 сладких перца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 острый перец по желанию
  • пучок зелени: петрушка, укроп, базилик
  • 50 г сахара
  • 50 г уксуса 9%
  • 50 г масла
  • 1 ст л соли

Способ приготовления: 

1. Помидоры порежьте и сложите в чистую банку.

Помидоры для закуски

2. Заправка: перебейте в блендере свежий перец, чеснок, зелень. Добавьте масло, соль, сахар и уксус, перемешайте. 

Соус для овощей

3. Заправку добавьте в банку к помидорам, хорошо потрясите.  Храните в холодильнике, перевернув банку вверх дном. Через сутки помидоры по-корейски готовы!

Готовый салат

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