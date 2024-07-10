Из помидоров на зиму можно приготовить очень много вкусных салатов, а также соусов, кетчупа, сока. Еще из можно квасить, мариновать и вялить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных помидоров с необычным маринадом.

Ингредиенты:

1 кг помидоров

Маринад:

2 сладких перца

2-3 зубчика чеснока

1 острый перец по желанию

пучок зелени: петрушка, укроп, базилик

50 г сахара

50 г уксуса 9%

50 г масла

1 ст л соли

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте и сложите в чистую банку.

2. Заправка: перебейте в блендере свежий перец, чеснок, зелень. Добавьте масло, соль, сахар и уксус, перемешайте.

3. Заправку добавьте в банку к помидорам, хорошо потрясите. Храните в холодильнике, перевернув банку вверх дном. Через сутки помидоры по-корейски готовы!

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