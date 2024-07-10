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Помидоры по-корейски: рецепт вкусной закуски за 10 минут
Из помидоров на зиму можно приготовить очень много вкусных салатов, а также соусов, кетчупа, сока. Еще из можно квасить, мариновать и вялить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных помидоров с необычным маринадом.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
Маринад:
- 2 сладких перца
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 острый перец по желанию
- пучок зелени: петрушка, укроп, базилик
- 50 г сахара
- 50 г уксуса 9%
- 50 г масла
- 1 ст л соли
Способ приготовления:
1. Помидоры порежьте и сложите в чистую банку.
2. Заправка: перебейте в блендере свежий перец, чеснок, зелень. Добавьте масло, соль, сахар и уксус, перемешайте.
3. Заправку добавьте в банку к помидорам, хорошо потрясите. Храните в холодильнике, перевернув банку вверх дном. Через сутки помидоры по-корейски готовы!
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