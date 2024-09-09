Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока

Будет очень вкусно, если закрыть помидоры на зиму с чесноком. Он придаст особую пикантность овощам и очень удачно дополнит вкус. Сохраняется такая заготовка достаточно долго.

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Идея приготовления ароматных помидоров под снегом на зиму опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala foodblog в Instagram. Банки и крышки нужно предварительно простерилизовать.

Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока

Ингредиенты на литровую банку:

  • спелые помидоры сорта сливка – сколько поместится в банку
  • натертый чеснок – 2 ч.л.
  • перец разноцветный – 4-6 горошин
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – 1 ст.л. (без горки)
  • лимонная кислота – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока

1. Банки и крышки простерилизовать заранее.

2. Помидоры выложить в банки.

Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока

3. Залить кипятком.

Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока

4. Через 15 минут слить воду в кастрюлю.

Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока

5. Добавить специи в банки.

Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока

6. Воду вскипятить.

Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока

7. Залить еще раз, закатать, убрать в подвал.

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