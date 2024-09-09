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Помидоры под снегом на зиму: добавьте много натертого чеснока
Будет очень вкусно, если закрыть помидоры на зиму с чесноком. Он придаст особую пикантность овощам и очень удачно дополнит вкус. Сохраняется такая заготовка достаточно долго.
Идея приготовления ароматных помидоров под снегом на зиму опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala foodblog в Instagram. Банки и крышки нужно предварительно простерилизовать.
Ингредиенты на литровую банку:
- спелые помидоры сорта сливка – сколько поместится в банку
- натертый чеснок – 2 ч.л.
- перец разноцветный – 4-6 горошин
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 1 ст.л. (без горки)
- лимонная кислота – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Банки и крышки простерилизовать заранее.
2. Помидоры выложить в банки.
3. Залить кипятком.
4. Через 15 минут слить воду в кастрюлю.
5. Добавить специи в банки.
6. Воду вскипятить.
7. Залить еще раз, закатать, убрать в подвал.
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