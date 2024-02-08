Помидоры – это не только ингредиентсалата, но и основа для самостоятельной закуски. Овощи очень вкусно сочетаются с семенами и базиликом. Поэтому отличная идея будет нафаршировать помидоры такими продуктами.

Идея приготовления закусочных помидоров с секретом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Такое эффектное блюдо идеально подходит для праздничного стола.

Ингредиенты:

помидоры небольшие – 9 шт

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сливочный творог – 180-200 г

соль

молотый перец

Ингредиенты для крема песто:

семена – 40 г

оливковое масло – 40 г

чеснок – 3 зубчика

соль

базилик – пучок

шпинат – пучок

сливочный творог – 40 г

Способ приготовления:

1. Помидоры сверху надрезать крест-накрест.

2. Залить кипятком.

3. Накрыть крышкой и держим ровно 2 мин. Сливаем и заливаем холодную воду на 2 мин.

4. Снять кожуру. Вырезаем место плодоножки и вынимаем всю мякоть. Посолить, поперчить внутри.

5. Семена подсушить на сухой сковороде.

6. Семена, оливковое масло, чеснок, соль, базилик, шпинат взбить блендером в кремовую массу, добавить сливочный сыр и тщательно перемешать.

7. Наполнить кондитерский мешок

8. Сливочный сыр хорошо смешать до однородности и перенести в кондитерский мешок.

9. Наполнить на 1/3 помидора. Следующий слой – крем песто и верхний слой – сливочный сыр.

10. Сверху лист шпината. Подготовленные помидоры положить в контейнер и хранить в холодильнике до подачи.

11. Перед подачей перевернуть на тарелку вырезом вниз

12. Немного полить оливковым маслом, посыпать фисташками. Украсить базиликом или шпинатом.

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