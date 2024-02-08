Помидоры с секретом: как приготовить эффект и простую закуску
Помидоры – это не только ингредиентсалата, но и основа для самостоятельной закуски. Овощи очень вкусно сочетаются с семенами и базиликом. Поэтому отличная идея будет нафаршировать помидоры такими продуктами.
Идея приготовления закусочных помидоров с секретом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Такое эффектное блюдо идеально подходит для праздничного стола.
Ингредиенты:
- помидоры небольшие – 9 шт
- сливочный творог – 180-200 г
- соль
- молотый перец
Ингредиенты для крема песто:
- семена – 40 г
- оливковое масло – 40 г
- чеснок – 3 зубчика
- соль
- базилик – пучок
- шпинат – пучок
- сливочный творог – 40 г
Способ приготовления:
1. Помидоры сверху надрезать крест-накрест.
2. Залить кипятком.
3. Накрыть крышкой и держим ровно 2 мин. Сливаем и заливаем холодную воду на 2 мин.
4. Снять кожуру. Вырезаем место плодоножки и вынимаем всю мякоть. Посолить, поперчить внутри.
5. Семена подсушить на сухой сковороде.
6. Семена, оливковое масло, чеснок, соль, базилик, шпинат взбить блендером в кремовую массу, добавить сливочный сыр и тщательно перемешать.
7. Наполнить кондитерский мешок
8. Сливочный сыр хорошо смешать до однородности и перенести в кондитерский мешок.
9. Наполнить на 1/3 помидора. Следующий слой – крем песто и верхний слой – сливочный сыр.
10. Сверху лист шпината. Подготовленные помидоры положить в контейнер и хранить в холодильнике до подачи.
11. Перед подачей перевернуть на тарелку вырезом вниз
12. Немного полить оливковым маслом, посыпать фисташками. Украсить базиликом или шпинатом.
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