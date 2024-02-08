Помидоры с секретом: как приготовить эффект и простую закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
45
Помидоры с секретом: как приготовить эффект и простую закуску

Помидоры – это не только ингредиентсалата, но и основа для самостоятельной закуски. Овощи очень вкусно сочетаются с семенами и базиликом. Поэтому отличная идея будет нафаршировать помидоры такими продуктами.

Идея приготовления закусочных помидоров с секретом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Такое эффектное блюдо идеально подходит для праздничного стола.

Помидоры с секретом: как приготовить эффект и простую закуску

Ингредиенты:

  • помидоры небольшие – 9 шт
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  • сливочный творог – 180-200 г
  • соль
  • молотый перец

Ингредиенты для крема песто:

  • семена – 40 г
  • оливковое масло – 40 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль
  • базилик – пучок
  • шпинат – пучок
  • сливочный творог – 40 г

Способ приготовления:

Помидоры с секретом: как приготовить эффект и простую закуску

1. Помидоры сверху надрезать крест-накрест.

2. Залить кипятком.

3. Накрыть крышкой и держим ровно 2 мин. Сливаем и заливаем холодную воду на 2 мин.

Помидоры с секретом: как приготовить эффект и простую закуску

4. Снять кожуру. Вырезаем место плодоножки и вынимаем всю мякоть. Посолить, поперчить внутри.

5. Семена подсушить на сухой сковороде.

6. Семена, оливковое масло, чеснок, соль, базилик, шпинат взбить блендером в кремовую массу, добавить сливочный сыр и тщательно перемешать.

Помидоры с секретом: как приготовить эффект и простую закуску

7. Наполнить кондитерский мешок

8. Сливочный сыр хорошо смешать до однородности и перенести в кондитерский мешок.

9. Наполнить на 1/3 помидора. Следующий слой – крем песто и верхний слой – сливочный сыр.

10. Сверху лист шпината. Подготовленные помидоры положить в контейнер и хранить в холодильнике до подачи.

Помидоры с секретом: как приготовить эффект и простую закуску

11. Перед подачей перевернуть на тарелку вырезом вниз

12. Немного полить оливковым маслом, посыпать фисташками. Украсить базиликом или шпинатом.

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