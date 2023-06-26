Помидоры с сыром и чесноком – бюджетная и быстрая в приготовлении закуска на все случаи жизни. Она получается сочной и свежей. Ее можно готовить как на праздничный, так и на ежедневный стол.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом закуски из помидоров и сыра по-новому. В этом рецепте для яркой подачи используют листья салата, а саму начинку дополняют яйцами, что получается сытно и вкусно.

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Ингредиенты:

помидоры – 2-3 шт

сыр твердый – 120 г

яйца – 3 шт

соль, перец

чеснок – 1-2 зубчика

майонез

листья салата

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить и в готовом виде натереть на крупной терке.

2. Также натереть на большой терке сыр. Смешать его с яйцами.

3. Добавить к ингредиентам выжатый через пресс чеснок, соль, перец и майонез. Перемешать.

4. Помидоры порезать толстыми кружочками. На каждый кружочек выложить лист салата и начинку. По желанию можно украсить укропом.

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