Помидоры с сыром и чесноком за 10 минут: как приготовить любимую закуску

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Помидоры с сыром и чесноком за 10 минут: как приготовить любимую закуску

Помидоры с сыром и чесноком – бюджетная и быстрая в приготовлении закуска на все случаи жизни. Ее можно дополнять яйцами, пикантными специями, а также зеленью для яркой и эффектной подачи.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт закуски из помидоров.

Рецепт закуски из помидоров, сыра, яиц и чеснока.

Ингредиенты:

  • помидоры крупные – 2 шт
  • яйца – 3 шт
  • сыр твердый – 100 г
  • майонез – 2 ст. л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец
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  • укроп – несколько веточек
  • листья салата

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и охладить, натереть на крупную терку.

Начинка для закуски

2. Также натереть на крупной терке сыр, измельчить укроп и выжать через пресс чеснок.

3. Смешать яйца, сыр, укроп, чеснок и специи, заправить майонезом.

Помидоры с сыром, чесноком и яйцами

4. Помидоры порезать толстыми кружочками. На каждый кружочек выложить лист салата и начинку. По желанию можно украсить укропом.

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