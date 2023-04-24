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Помидоры с сыром и чесноком за 10 минут: как приготовить любимую закуску
Помидоры с сыром и чесноком – бюджетная и быстрая в приготовлении закуска на все случаи жизни. Ее можно дополнять яйцами, пикантными специями, а также зеленью для яркой и эффектной подачи.
В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт закуски из помидоров.
Ингредиенты:
- помидоры крупные – 2 шт
- яйца – 3 шт
- сыр твердый – 100 г
- майонез – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец
- укроп – несколько веточек
- листья салата
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и охладить, натереть на крупную терку.
2. Также натереть на крупной терке сыр, измельчить укроп и выжать через пресс чеснок.
3. Смешать яйца, сыр, укроп, чеснок и специи, заправить майонезом.
4. Помидоры порезать толстыми кружочками. На каждый кружочек выложить лист салата и начинку. По желанию можно украсить укропом.
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