Помидоры с сыром и чесноком – бюджетная и быстрая в приготовлении закуска на все случаи жизни. Ее можно дополнять яйцами, пикантными специями, а также зеленью для яркой и эффектной подачи.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт закуски из помидоров.

Ингредиенты:

помидоры крупные – 2 шт

яйца – 3 шт

сыр твердый – 100 г

майонез – 2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

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укроп – несколько веточек

листья салата

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и охладить, натереть на крупную терку.

2. Также натереть на крупной терке сыр, измельчить укроп и выжать через пресс чеснок.

3. Смешать яйца, сыр, укроп, чеснок и специи, заправить майонезом.

4. Помидоры порезать толстыми кружочками. На каждый кружочек выложить лист салата и начинку. По желанию можно украсить укропом.

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