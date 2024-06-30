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Помидоры с творогом и чесноком: как приготовить элементарную летнюю закуску за 5 минут
Помидоры с творогом – это идеальная закуска на любой случай. Она готовится гораздо проще, чем любые салаты, потому что не нужно нарезать много ингредиентов. Особенно вкусно сделать такое блюдо к шашлыку на природе.
Идея приготовления элементарной закуски из помидоров опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Сочные овощи отлично сочетаются с нежной начинкой.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.
- сыр – 100 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- майонез
- соль и зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на мелкой терке.
2. Добавить натертый чеснок.
3. Положить мелко нарезанную зелень.
4. Добавить майонез, перемешать.
5. Помидоры нарезать кружочками (толщиной около 6-8 мм).
6. Выложить на помидоры творожную массу.
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