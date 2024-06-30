Помидоры с творогом – это идеальная закуска на любой случай. Она готовится гораздо проще, чем любые салаты, потому что не нужно нарезать много ингредиентов. Особенно вкусно сделать такое блюдо к шашлыку на природе.

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Идея приготовления элементарной закуски из помидоров опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Сочные овощи отлично сочетаются с нежной начинкой.

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.

сыр – 100 г

чеснок – 2-3 зубчика

майонез

соль и зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на мелкой терке.

2. Добавить натертый чеснок.

3. Положить мелко нарезанную зелень.

4. Добавить майонез, перемешать.

5. Помидоры нарезать кружочками (толщиной около 6-8 мм).

6. Выложить на помидоры творожную массу.

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