Помидоры с творогом и чесноком: как приготовить элементарную летнюю закуску за 5 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Помидоры с творогом и чесноком: как приготовить элементарную летнюю закуску за 5 минут

Помидоры с творогом – это идеальная закуска на любой случай. Она готовится гораздо проще, чем любые салаты, потому что не нужно нарезать много ингредиентов. Особенно вкусно сделать такое блюдо к шашлыку на природе.

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Идея приготовления элементарной закуски из помидоров опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Сочные овощи отлично сочетаются с нежной начинкой.

Помидоры с творогом и чесноком: как приготовить элементарную летнюю закуску за 5 минут

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 шт.
  • сыр – 100 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • майонез
  • соль и зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Помидоры с творогом и чесноком: как приготовить элементарную летнюю закуску за 5 минут

1. Сыр натереть на мелкой терке.

2. Добавить натертый чеснок.

Помидоры с творогом и чесноком: как приготовить элементарную летнюю закуску за 5 минут

3. Положить мелко нарезанную зелень.

Помидоры с творогом и чесноком: как приготовить элементарную летнюю закуску за 5 минут

4. Добавить майонез, перемешать.

Помидоры с творогом и чесноком: как приготовить элементарную летнюю закуску за 5 минут

5. Помидоры нарезать кружочками (толщиной около 6-8 мм).

Помидоры с творогом и чесноком: как приготовить элементарную летнюю закуску за 5 минут

6. Выложить на помидоры творожную массу.

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