Чтобы долго не возиться с изготовлением вареников – можно сделать ленивый вариант блюда. Для теста вам понадобится всего 5 ингредиентов. Очень вкусно подавать с сезонными ягодами.

Идея приготовления вкусных ленивых вареников с ягодами опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Варятся очень быстро.

Ингредиенты:

творог кисломолочный 9% и выше – 500 г

яйца – 2 шт.

сахар (можно больше, по вкусу) – 4 ст.л.

мука + для присыпки стола – 200 г

щепотка соли

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбить погружным блендером или перетереть кислородом творог, сахар, яйца и соль. Если творог не жирный – можно добавить 3 ст.л. растопленного сливочного масла.

2. Добавить муку и замешать липкое тесто.

3. Тесто зрительно разделить на 4 части.

4. Отщипнуть первую.

5. Выложить на рабочую поверхность присыпанную мукой, сформовать колбаску.

6. Порезать небольшими кусочками.

7. В кастрюлю налить достаточное количество воды, подсолить и довести до кипения.

8. Выложить вареники, осторожно перемешать.

9. После этого, как всплывут на поверхность, варить 2-3 минуты.

10. Подавать со сливочным маслом, сметаной и сезонными ягодами.

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