Понадобится всего 5 ингредиентов: вкусные ленивые вареники с сезонными ягодами
Чтобы долго не возиться с изготовлением вареников – можно сделать ленивый вариант блюда. Для теста вам понадобится всего 5 ингредиентов. Очень вкусно подавать с сезонными ягодами.
Идея приготовления вкусных ленивых вареников с ягодами опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Варятся очень быстро.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный 9% и выше – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сахар (можно больше, по вкусу) – 4 ст.л.
- мука + для присыпки стола – 200 г
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбить погружным блендером или перетереть кислородом творог, сахар, яйца и соль. Если творог не жирный – можно добавить 3 ст.л. растопленного сливочного масла.
2. Добавить муку и замешать липкое тесто.
3. Тесто зрительно разделить на 4 части.
4. Отщипнуть первую.
5. Выложить на рабочую поверхность присыпанную мукой, сформовать колбаску.
6. Порезать небольшими кусочками.
7. В кастрюлю налить достаточное количество воды, подсолить и довести до кипения.
8. Выложить вареники, осторожно перемешать.
9. После этого, как всплывут на поверхность, варить 2-3 минуты.
10. Подавать со сливочным маслом, сметаной и сезонными ягодами.
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