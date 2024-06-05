Понадобится всего 5 ингредиентов: вкусные ленивые вареники с сезонными ягодами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
81
Понадобится всего 5 ингредиентов: вкусные ленивые вареники с сезонными ягодами

Чтобы долго не возиться с изготовлением вареников – можно сделать ленивый вариант блюда. Для теста вам понадобится всего 5 ингредиентов. Очень вкусно подавать с сезонными ягодами.

Идея приготовления вкусных ленивых вареников с ягодами опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Варятся очень быстро.

Понадобится всего 5 ингредиентов: вкусные ленивые вареники с сезонными ягодами

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный 9% и выше – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар (можно больше, по вкусу) – 4 ст.л.
  • мука + для присыпки стола – 200 г
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Понадобится всего 5 ингредиентов: вкусные ленивые вареники с сезонными ягодами

1. В глубокой миске взбить погружным блендером или перетереть кислородом творог, сахар, яйца и соль. Если творог не жирный – можно добавить 3 ст.л. растопленного сливочного масла.

2. Добавить муку и замешать липкое тесто.

Понадобится всего 5 ингредиентов: вкусные ленивые вареники с сезонными ягодами

3. Тесто зрительно разделить на 4 части.

4. Отщипнуть первую.

Понадобится всего 5 ингредиентов: вкусные ленивые вареники с сезонными ягодами

5. Выложить на рабочую поверхность присыпанную мукой, сформовать колбаску.

6. Порезать небольшими кусочками.

Понадобится всего 5 ингредиентов: вкусные ленивые вареники с сезонными ягодами

7. В кастрюлю налить достаточное количество воды, подсолить и довести до кипения.

8. Выложить вареники, осторожно перемешать.

Понадобится всего 5 ингредиентов: вкусные ленивые вареники с сезонными ягодами

9. После этого, как всплывут на поверхность, варить 2-3 минуты.

10. Подавать со сливочным маслом, сметаной и сезонными ягодами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты