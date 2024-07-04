К шашлыку всегда нужно подавать овощи, они помогут за счет волокон и кислоты быстрее переварить мясо. Готовить из них можно салаты, а также подавать в виде закусок.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и легкой закуски для шашлыка из помидоров и моцареллы.

Ингредиенты:

500 г томатов черри

небольшой пучок базилика

150 г моцареллы

Соус:

соль и черный перец по вкусу

щепотку орегано

2 зуб. чеснока

1 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи произвольно.

2. Измельчите зелень.

3. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте тертый чеснок.

4. Полейте помидоры соусом и подавайте.

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