Видео дня
Понадобятся только помидоры: пикантная закуска к шашлыку за 5 минут
К шашлыку всегда нужно подавать овощи, они помогут за счет волокон и кислоты быстрее переварить мясо. Готовить из них можно салаты, а также подавать в виде закусок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и легкой закуски для шашлыка из помидоров и моцареллы.
Ингредиенты:
- 500 г томатов черри
- небольшой пучок базилика
- 150 г моцареллы
Соус:
- соль и черный перец по вкусу
- щепотку орегано
- 2 зуб. чеснока
- 1 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. оливкового масла
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи произвольно.
2. Измельчите зелень.
3. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте тертый чеснок.
4. Полейте помидоры соусом и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: