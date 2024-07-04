Понадобятся только помидоры: пикантная закуска к шашлыку за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Понадобятся только помидоры: пикантная закуска к шашлыку за 5 минут

К шашлыку всегда нужно подавать овощи, они помогут за счет волокон и кислоты быстрее переварить мясо. Готовить из них можно салаты, а также подавать в виде закусок.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и легкой закуски для шашлыка из помидоров и моцареллы.

Вкусный салат из помидоров

Ингредиенты:

  • 500 г томатов черри
  • небольшой пучок базилика
  • 150 г моцареллы

Соус:

  • соль и черный перец по вкусу
  • щепотку орегано
  • 2 зуб. чеснока
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи произвольно.

Ингредиенты для блюда

2. Измельчите зелень.

Приготовление блюда

3. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте тертый чеснок.

Соус для салата

4. Полейте помидоры соусом и подавайте.

Готовое блюдо

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