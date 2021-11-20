Воздушные пончики: что нужно для идеального теста

Кто не любит вкусную, ароматную и очень пышную выпечку? Именно таковы пончики – воздушные и просто тают во рту. К сожалению, не всем удается приготовить удачное тесто, и вместо мягкого лакомства хозяйки получают резину.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить идеальные пончики, опираясь на советы экспертов.

Творожные пончики, рецептом которых поделилась marichka_cooking. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 250 г

Мука – 200 г

Яйца – 1 шт

Сахар – 3 ст. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Сахарная пудра

Соль

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты и замесить эластичное тесто. Дать ему постоять около 15 минут.

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2. Сформировать из теста колбаску и разделить на равные части. Сделать из каждого небольшой шарик и в каждой из них дырку внутри с помощью пробки.

3. Выложить на противень. По желанию смазать пончики спешным молоком.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

5. При подаче посыпать пудрой.

Пончики, рецептом которых поделилась irina_vladimirovna. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 250 г

Сахар – 50 г

Разрыхлитель – 10 г

Мука – 200 г

Яйца – 2 шт

Ваниль

Соль

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты и замесить эластичное тесто.

2. Сформировать шарики и жарить их во фритюре.

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