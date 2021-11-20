Воздушные пончики: что нужно для идеального теста
Кто не любит вкусную, ароматную и очень пышную выпечку? Именно таковы пончики – воздушные и просто тают во рту. К сожалению, не всем удается приготовить удачное тесто, и вместо мягкого лакомства хозяйки получают резину.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить идеальные пончики, опираясь на советы экспертов.
Творожные пончики, рецептом которых поделилась marichka_cooking. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Кисломолочный творог – 250 г
Мука – 200 г
Яйца – 1 шт
Сахар – 3 ст. л.
Растительное масло – 1 ст. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Сахарная пудра
Соль
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты и замесить эластичное тесто. Дать ему постоять около 15 минут.
2. Сформировать из теста колбаску и разделить на равные части. Сделать из каждого небольшой шарик и в каждой из них дырку внутри с помощью пробки.
3. Выложить на противень. По желанию смазать пончики спешным молоком.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
5. При подаче посыпать пудрой.
Пончики, рецептом которых поделилась irina_vladimirovna. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Кисломолочный творог – 250 г
Сахар – 50 г
Разрыхлитель – 10 г
Мука – 200 г
Яйца – 2 шт
Ваниль
Соль
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты и замесить эластичное тесто.
2. Сформировать шарики и жарить их во фритюре.
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