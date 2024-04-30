Пончики кофе: невероятная вкусняшка с ванильным кремом.
Независимо от того, что пончики это отнюдь не диетическое блюдо, их обожают практически все. В мире существует целое разнообразие рецептов приготовления пончиков, от чего они никогда не утратят своей популярности.
Рецептом приготовления пончиков поделилась фудблогер Наталья Жук. В Instagram она также рассказала, как приготовить ванильный крем, который будет идеально смаковать к пончикам.
Ингредиенты для теста
- Теплое молоко – 200 мл
- Живые дрожжи – 20 гр (или 6 гр сухих)
- Сахар – 70 гр
- Яйца – 2 шт
- Мука – 480 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Сливочное масло – 50 гр
Ингредиенты для крема
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Кукурузный крахмал – 25 гр
- Соль – щепотка
- Желток – 3 шт
- Молоко – 400 мл
- Сливочное масло – 30 гр
Способ приготовления
1.К теплому молоку добавляем дрожжи и сахар, перемешиваем.
2. Добавляем 2 яйца и еще раз перемешиваем.
3. Всыпаем 480 г муки и щепотку соли. Замешиваем тесто. В конце добавляем 50 г мягкого сливочного масла. Оставляем на 1 час.
4. Готовим крем. В кастрюле смешиваем сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал и соль, 3 желтка и 400 мл молока. Включаем нагрев.
5. Варим на маленьком огне, постоянно помешивая до загущения. В конце добавляем, добавляем 50 г сливочного масла.
6. Перекладываем крем в кондитерский мешок и полностью охлаждаем.
7. Тесто разделяем на две части и раскатываем.
8. Вырезаем пончики с помощью стакана. Выкладываем их на пергамент и накрываем и оставляем еще на 10-15 минут.
9. Обжариваем на среднем огне, хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла.
10. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца.
11. Обкатываем пончики в сахаре или сахарной пудре. Делаем дырочки и наполняем их кремом.
На OBOZ.UA можно встретить и другие рецепты приготовления пончиков: