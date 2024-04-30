Независимо от того, что пончики это отнюдь не диетическое блюдо, их обожают практически все. В мире существует целое разнообразие рецептов приготовления пончиков, от чего они никогда не утратят своей популярности.

Рецептом приготовления пончиков поделилась фудблогер Наталья Жук. В Instagram она также рассказала, как приготовить ванильный крем, который будет идеально смаковать к пончикам.

Ингредиенты для теста

Теплое молоко – 200 мл

Живые дрожжи – 20 гр (или 6 гр сухих)

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Сахар – 70 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 480 гр

Соль – ½ ч.л.

Сливочное масло – 50 гр

Ингредиенты для крема

Сахар – 50 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Кукурузный крахмал – 25 гр

Соль – щепотка

Желток – 3 шт

Молоко – 400 мл

Сливочное масло – 30 гр

Способ приготовления

1.К теплому молоку добавляем дрожжи и сахар, перемешиваем.

2. Добавляем 2 яйца и еще раз перемешиваем.

3. Всыпаем 480 г муки и щепотку соли. Замешиваем тесто. В конце добавляем 50 г мягкого сливочного масла. Оставляем на 1 час.

4. Готовим крем. В кастрюле смешиваем сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал и соль, 3 желтка и 400 мл молока. Включаем нагрев.

5. Варим на маленьком огне, постоянно помешивая до загущения. В конце добавляем, добавляем 50 г сливочного масла.

6. Перекладываем крем в кондитерский мешок и полностью охлаждаем.

7. Тесто разделяем на две части и раскатываем.

8. Вырезаем пончики с помощью стакана. Выкладываем их на пергамент и накрываем и оставляем еще на 10-15 минут.

9. Обжариваем на среднем огне, хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла.

10. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца.

11. Обкатываем пончики в сахаре или сахарной пудре. Делаем дырочки и наполняем их кремом.

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