Понравится даже свекрови: как необычно приготовить картошку для ужина

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
483
Понравится даже свекрови: как необычно приготовить картошку для ужина

Фаршированный картофель – блюдо, чем-то напоминающее голубцы, но по вкусу кардинально отличающееся от них. Это блюдо настолько вкусное и оригинальное, что понравится даже самым придирчивым, например, свекрови.

Рецептом фаршированного картофеля в Instagram поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. Это блюдо, на которое действительно стоит обратить внимание.

Понравится даже свекрови: как необычно приготовить картошку для ужина

Ингредиенты

  • Картофель
  • Фарш
  • Морковь
  • Лук
  • Шампиньоны
  • Томатная паста или кетчуп
  • Сметана
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  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Картофель выбираем одинакового размера. Очищаем и делаем углубление внутри с помощью специального инструмента для овощей.

Понравится даже свекрови: как необычно приготовить картошку для ужина

2. Лук и шампиньоны нарезаем на небольшие куски, а морковь натираем на терке. Обжариваем овощи и грибы на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

3. Зажарку смешиваем с фаршем, добавляем соль, перец. Также можно добавить любимые специи и зелень.

4. В отверстия картофеля закладываем фарш и складываем в кастрюлю плотно друг к другу, как голубцы.

Понравится даже свекрови: как необычно приготовить картошку для ужина

5. В отдельной емкости смешиваем соль, перец, сметану, томатный сок или кетчуп по вкусу. Добавляем воду.

Понравится даже свекрови: как необычно приготовить картошку для ужина

6. Заливаем картофель так, чтобы он был полностью покрыт полученной жидкостью. Накрываем крышкой и тушим на маленьком огне в течение 40 минут.

Понравится даже свекрови: как необычно приготовить картошку для ужина

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