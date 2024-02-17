Понравится даже свекрови: как необычно приготовить картошку для ужина
Фаршированный картофель – блюдо, чем-то напоминающее голубцы, но по вкусу кардинально отличающееся от них. Это блюдо настолько вкусное и оригинальное, что понравится даже самым придирчивым, например, свекрови.
Рецептом фаршированного картофеля в Instagram поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. Это блюдо, на которое действительно стоит обратить внимание.
Ингредиенты
- Картофель
- Фарш
- Морковь
- Лук
- Шампиньоны
- Томатная паста или кетчуп
- Сметана
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Картофель выбираем одинакового размера. Очищаем и делаем углубление внутри с помощью специального инструмента для овощей.
2. Лук и шампиньоны нарезаем на небольшие куски, а морковь натираем на терке. Обжариваем овощи и грибы на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
3. Зажарку смешиваем с фаршем, добавляем соль, перец. Также можно добавить любимые специи и зелень.
4. В отверстия картофеля закладываем фарш и складываем в кастрюлю плотно друг к другу, как голубцы.
5. В отдельной емкости смешиваем соль, перец, сметану, томатный сок или кетчуп по вкусу. Добавляем воду.
6. Заливаем картофель так, чтобы он был полностью покрыт полученной жидкостью. Накрываем крышкой и тушим на маленьком огне в течение 40 минут.
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