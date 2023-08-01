Гречка является идеальной крупой для приготовления супов, каш, а также сытных гречаников. Еще ее можно добавлять в салаты и даже готовить нежные пудинги.

Кулинар Андрей поделился в Instagram рецептом оригинального попкорна из гречки, который очень просто и быстро готовится.

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Ингредиенты:

гречка

подсолнечное масло

соль

вода

Способ приготовления:

1. Гречку отварите около 10-15 минут. Промойте холодной водой, сцедите от лишней воды.

2. После переложите на противень, сушите при 100-120 градусов с обдувкой до полного высыхания гречки.

3. Готовую гречку жарьте в разогретом масле при 230 градусов, можно выше. Выложите на на бумажном полотенце, чтобы не было лишнего масла, охладите и можно есть.

Еще такую гречку можно использовать для декора для салатов, закусок!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько соли нужно добавить при приготовлении гречки, чтобы она была рассыпчатой.