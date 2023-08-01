Попкорн из гречки: делимся рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно попкорн из гречки

Гречка является идеальной крупой для приготовления супов, каш, а также сытных гречаников. Еще ее можно добавлять в салаты и даже готовить нежные пудинги. 

Что приготовить из гречки

Кулинар Андрей поделился в Instagram рецептом оригинального попкорна из гречки, который очень просто и быстро готовится. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • гречка
  • подсолнечное масло
  • соль
  • вода

Способ приготовления:

1. Гречку отварите около 10-15 минут. Промойте холодной водой, сцедите от лишней воды. 

Отварная гречка

2. После переложите на противень, сушите при 100-120 градусов с обдувкой до полного высыхания гречки. 

Сколько сушить гречку

3. Готовую гречку жарьте в разогретом масле при 230 градусов, можно выше. Выложите на на бумажном полотенце, чтобы не было лишнего масла, охладите и можно есть. 

Готовый попкорн

Еще такую гречку можно использовать для декора для салатов, закусок! 

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько соли нужно добавить при приготовлении гречки, чтобы она была рассыпчатой. 

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