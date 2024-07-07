Каждый поход в кинотеатр сопровождается покупкой попкорна. Там эти снеки намного вкуснее, чем те, которые продаются в магазинах и готовятся в микроволновке.

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Фудблогер Алекс Миль заявляет, что попкорн, приготовленный по рецепту, представленному в его Instagram, получится не менее вкусным, чем в кинотеатре. Он также рассказал, что еще кроме кукурузы нужно для его приготовления.

Ингредиенты

Масло растительное – 30 мл

Кукуруза для попкорна – 50 гр

Дополнительные ингредиенты

Масло растительное – 30 мл

Карамель

Способ приготовления

1. Разогреваем сковороду, вливаем масло и забрасываем кукурузу для попкорна. Накрываем крышкой, и ждем, чтобы вся кукуруза отстрелялась.

2. Убираем раскрытую кукурузу из сковородки.

3. Вливаем масло и разогреваем. Добавляем карамель, ждем, пока растопится и добавляем попкорн. Перемешиваем, хорошо прогреваем.

4. Снимаем со сковороды и подаем. Вместо карамели можно использовать любые другие вкусные приправы.