Попкорн с карамелью: как приготовить, чтобы получился вкуснее, чем в кинотеатре
Каждый поход в кинотеатр сопровождается покупкой попкорна. Там эти снеки намного вкуснее, чем те, которые продаются в магазинах и готовятся в микроволновке.
Фудблогер Алекс Миль заявляет, что попкорн, приготовленный по рецепту, представленному в его Instagram, получится не менее вкусным, чем в кинотеатре. Он также рассказал, что еще кроме кукурузы нужно для его приготовления.
Ингредиенты
- Масло растительное – 30 мл
- Кукуруза для попкорна – 50 гр
Дополнительные ингредиенты
- Масло растительное – 30 мл
- Карамель
Способ приготовления
1. Разогреваем сковороду, вливаем масло и забрасываем кукурузу для попкорна. Накрываем крышкой, и ждем, чтобы вся кукуруза отстрелялась.
2. Убираем раскрытую кукурузу из сковородки.
3. Вливаем масло и разогреваем. Добавляем карамель, ждем, пока растопится и добавляем попкорн. Перемешиваем, хорошо прогреваем.
4. Снимаем со сковороды и подаем. Вместо карамели можно использовать любые другие вкусные приправы.
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