Популярное суфле из желе за 20 минут: вирусный рецепт с TikTok
Суфле легко приготовить в домашних условиях. Готовится оно без выпечки, яиц и даже сахара. Понадобится всего два ингредиента.
В одном из блогов о рецептах и лайфхаках (quo84vadis) в TikTok был опубликован рецепт суфле из желе, который стал вирусным в сети.
Ингредиенты:
- желе – 2 п
- горячая вода – 200 г
Способ приготовления:
1. В глубокую миску высыпать пачку желе и залить 100 г кипятка.
2. Начать сбивать желе: 3-5 минут на низких оборотах миксера, затем увеличить обороты и взбивать еще 10-12 минут. Масса будет немного жидкой, но достаточно воздушной.
3. Получившуюся массу вылить в форму, застеленную пленкой и присыпанной сахарной пудрой. Оставить в холодильнике для стабилизации. По желанию можно приготовить еще один слой суфле другого цвета и вылить сверху.
4. При подаче порезать порционными кусками.
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