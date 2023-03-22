Суфле легко приготовить в домашних условиях. Готовится оно без выпечки, яиц и даже сахара. Понадобится всего два ингредиента.

В одном из блогов о рецептах и лайфхаках (quo84vadis) в TikTok был опубликован рецепт суфле из желе, который стал вирусным в сети.

Ингредиенты:

желе – 2 п

горячая вода – 200 г

Способ приготовления:

1. В глубокую миску высыпать пачку желе и залить 100 г кипятка.

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2. Начать сбивать желе: 3-5 минут на низких оборотах миксера, затем увеличить обороты и взбивать еще 10-12 минут. Масса будет немного жидкой, но достаточно воздушной.

3. Получившуюся массу вылить в форму, застеленную пленкой и присыпанной сахарной пудрой. Оставить в холодильнике для стабилизации. По желанию можно приготовить еще один слой суфле другого цвета и вылить сверху.

4. При подаче порезать порционными кусками.

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