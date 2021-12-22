Берлинеры с заварным кремом: как приготовить пышные пончики в домашних условиях

Наверное, каждый хоть раз в жизни пробовал знаменитые берлинеры – очень пышные, мягкие и воздушные пончики с начинкой. Такое лакомство идеально впишется под чашечку какао, а домашние посиделки сделает еще более уютными.

Рецептом берлинеров с заварным кремом поделилась фудблогер София Светлик. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 250 мл

сахар – 60 г

дрожжи свежие – 28 г

мука – 450 г

яйца – 1 шт

ванильный сахар – 1 п

соль – 0,5 ч. л.

масло сливочное – 50 г

пудра сахарная

Видео дня

Для крема:

молоко – 370 мл

желтки – 3 шт

мука – 15 г

крахмал – 15 г

сахар – 80 г

экстракт ванили

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить крем. Для этого доведите молоко до кипения.

2. Желтки взбить с сахаром и ванильным экстрактом.

3. Добавить муку и крахмал. Перемешать до однородности.

4. Налить горячее молоко, перемешать и перелить в сотейник. Варить на слабом огне до загустения, помешивая. Накрыть пленкой и дать остыть.

5. Для приготовления теста в молоко добавить дрожжи, 1 ст. л. сахара и 5-6 ст. л. муки. Перемешать и накрыть пленкой. Оставить на 15-20 минут в теплом месте.

6. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить в опару. Перемешать.

7. Постепенно добавить муку и соль. Перемешать. Оставить тесто на 1-1,5 часа в теплом месте.

8. Раскатать тесто и вырезать пончики. Оставить на 15-20 минут.

9. Жарить в масле до румяного цвета. Жареные пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

10. Обвалять пончики в пудре и начинить кремом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: