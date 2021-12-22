Берлинеры с заварным кремом: как приготовить пышные пончики в домашних условиях
Наверное, каждый хоть раз в жизни пробовал знаменитые берлинеры – очень пышные, мягкие и воздушные пончики с начинкой. Такое лакомство идеально впишется под чашечку какао, а домашние посиделки сделает еще более уютными.
Рецептом берлинеров с заварным кремом поделилась фудблогер София Светлик. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 250 мл
сахар – 60 г
дрожжи свежие – 28 г
мука – 450 г
яйца – 1 шт
ванильный сахар – 1 п
соль – 0,5 ч. л.
масло сливочное – 50 г
пудра сахарная
Для крема:
молоко – 370 мл
желтки – 3 шт
мука – 15 г
крахмал – 15 г
сахар – 80 г
экстракт ванили
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить крем. Для этого доведите молоко до кипения.
2. Желтки взбить с сахаром и ванильным экстрактом.
3. Добавить муку и крахмал. Перемешать до однородности.
4. Налить горячее молоко, перемешать и перелить в сотейник. Варить на слабом огне до загустения, помешивая. Накрыть пленкой и дать остыть.
5. Для приготовления теста в молоко добавить дрожжи, 1 ст. л. сахара и 5-6 ст. л. муки. Перемешать и накрыть пленкой. Оставить на 15-20 минут в теплом месте.
6. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить в опару. Перемешать.
7. Постепенно добавить муку и соль. Перемешать. Оставить тесто на 1-1,5 часа в теплом месте.
8. Раскатать тесто и вырезать пончики. Оставить на 15-20 минут.
9. Жарить в масле до румяного цвета. Жареные пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
10. Обвалять пончики в пудре и начинить кремом.
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