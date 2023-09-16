Традиционно большинство привыкли ассоциировать американскую кухню с гамбургерами и хот-догами. И отчасти правы, ведь блюда действительно популярны среди уличной еды. Однако, кроме них, есть еще и множество других, которые удивляют людей во всем мире не только названием, но и сочетанием ингредиентов в них.

Редакция FoodOboz расскажет вам о топ-5 необычных блюдах американской кухни.

Запеканка из сладкого картофеля

Это блюдо практически всегда встречается на обеденном столе в День благодарения в США. Технология приготовления предполагает жарку подслащенного картофеля, который после этого покрывают липким слоем зефира. Впервые рецепт сладкой картофельной запеканки был представлен в 1917 году.

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Кукурузные собаки

Кукурузные собаки или хот-доги на палочке – это очень популярная уличная еда в США. Блюдо представляет собой сладкий или соленый перекус с разными начинками.

Скаутское печенье

Скаутское – это нежное песочное печенье преимущественно круглой формы. Его обычно продают девушки-скауты на футбольных матчах, перед продуктовыми магазинами, или других спортивных и культурных мероприятиях. Таким образом, они собирают средства для экскурсионных поездок и реализации общественных проектов.

Салат кобб

Кобб – это по-настоящему гигантский салат, который в своем составе имеет все: салат айсберг или ромен, бекон, куриную грудку, помидоры, вареные яйца, авокадо, сыр (обычно синий), шнит-лук и соус для винегрета. Несмотря на то, что ингредиенты не так уж удивительны, их сочетание делает блюдо достаточно соленым и калорийным, что не очень ценят туристы.

Курица и вафли

Несмотря на то, что ни курица, ни вафли не сугубо американские, их сочетание прекрасно вписывается в уличную еду. Блюдо представляет собой хрустящую жареную курицу, которая подается со сладкими вафлями. Чаще всего деликатес можно встретить на юге Америки.

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